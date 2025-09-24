От "Малмьо" до "Еледа Стейдиъм" – домът на МФФ през годините

Малмьо ФФ е клуб с дълга история и впечатляващи традиции, а част от тях неизменно са свързани със стадионите, на които тимът е изписвал своите най-големи страници.

Старият "Малмьо стадион" е открит през 1958 г. за Световното първенство, като дълги години е крепостта на "небесносините". На този терен клубът печели десетки титли, играе финали и оставя трайни спомени у феновете.

Съоръжението с капацитет около 27 хиляди места дълго време е символ на шведския футбол, но с годините започна да изостава от съвременните изисквания за комфорт и инфраструктура.

В момента на него се провеждат мачове от третото ниво на шведския футбол, като според местните се очаква съвсем скоро стадионът да бъде реновиран.

През 2009 г. Малмьо направи голямата крачка към бъдещето с откриването на новия си дом – днес познат като "Еледа Стейдиъм". Със своя модерен дизайн, закрити трибуни и капацитет от около 22 хиляди зрители той се превърна не само в арена за футбол, но и в символ на амбицията на клуба да бъде постоянен фактор в Европа.

Именно там "небесносините" празнуваха завръщането си в Шампионска лига, срещите с грандове като Реал Мадрид, Ювентус и Челси, както и редица запомнящи се дербита в Алсвенскан.

Малко над половината от стадионът вече е разпродаден и за предстоящия двубой от Основната фаза на Лига Европа срещу Лудогорец. Българският шампион също се очаква да бъде подкрепен от около 30 привърженици.

За феновете старият и новият стадион носят различни емоции – единият е спомен за величието на миналото, другият – надежда за още по-славно бъдеще. Заедно те очертават пътя на Малмьо ФФ от традициите до модерната ера на европейския футбол.