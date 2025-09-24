Популярни
Звезда на Апоел с призив към феновете преди старта на сезона в Евролигата

  • 24 сеп 2025 | 18:40
  • 795
  • 0

Остават броени дни до първия мач на Апоел Тел Авив от Евролигата, в който израелският гранд приема Барселона в "Арена София". Срещата е на 30 септември от 19:00 часа в столичната зала, където воденият от старши треньора Димитрис Итудис тим ще играе домакинските си мачове от "турнира на богатите" през новия сезон.

Преди това една от големите звезди на отбора Даниел Отуру грабна микрофона на Sportal.bg, за да отправи специално послание към баскетболните фенове.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Какво каза бившият НБА играч, вижте в нашето видео!

Снимки: Борислав Цветанов

