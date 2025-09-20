Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Мотли показа завидни танцови умения пред камерата на Sportal.bg

Мотли показа завидни танцови умения пред камерата на Sportal.bg

  • 20 сеп 2025 | 14:01
  • 120
  • 0

Една от големите звезди на Апоел Тел Авив Джонатан Мотли показа, че освен на терена с баскетболната топка си го бива и извън него. Този път обаче той изненада екипа на Sportal.bg с танцовите си умения, които не са за подценяване.

Той се развихри пред камерата по време на медийния ден на израелския гранд в "Арена София", където тимът ще играе домакинските си мачове от Евролигата през новия сезон.

Американският център отговори и на въпросите ни, които разкриха доста любопитни неща за него, показаха го в малко по-различна светлина, а освен това извадиха на показ и завидното му чувство за хумор.

Какво последно можете да видите в търсачката на телефона на Мотли, с кои известни личности би искал да излезе на вечеря и защо именно с тях, кой от отбора определя като модно бедствие, какъв е пътят до сърцето му и още доста интересни подробности за него, гледайте в нашето видео!

Снимки: Борислав Цветанов

