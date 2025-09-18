Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 16:00 Хулио Веласкес разкрива тайната за успех в дербито с Лудогорец
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 2176
  • 0
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Израелският клуб Апоел Тел Авив, който ще играе домакинските си мачове през новия сезон в Евролигата в България, обяви, че преотстъпва на австрийския клуб Аустрия Виена българския национален гард Борислав Младенов.

Припомняме, че Младенов се присъедини към Апоел това лято, като за последно преди това носеше екипа на Левски.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

“Борислав Младенов ще бъде преотстъпен за предстоящия сезон на тима на Аустрия Виена, който ще се състезава в Адриатическата лига.

Успех!”, написаха на официалните си страници в социалните мрежи от израелския клуб.

Водеща Снимка: Борислав Цветанов, Sportal.bg

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Берое и Локомотив Пловдив един срещу друг в контрола

Берое и Локомотив Пловдив един срещу друг в контрола

  • 18 сеп 2025 | 09:52
  • 398
  • 0
Поредно признание за Светислав Пешич

Поредно признание за Светислав Пешич

  • 17 сеп 2025 | 20:30
  • 1821
  • 0
Двама са фаворитите за нов селекционер на Испания

Двама са фаворитите за нов селекционер на Испания

  • 17 сеп 2025 | 20:20
  • 2515
  • 0
Коди Милър и компания с отборна снимка преди старта на сезона

Коди Милър и компания с отборна снимка преди старта на сезона

  • 17 сеп 2025 | 19:48
  • 1063
  • 0
Апоел Тел Авив се завърна в България с всичките си звезди

Апоел Тел Авив се завърна в България с всичките си звезди

  • 17 сеп 2025 | 18:42
  • 8160
  • 3
Джейсън Тейтъм посочи кои три легенди са "бетонирани" за Топ 5 на всички времена

Джейсън Тейтъм посочи кои три легенди са "бетонирани" за Топ 5 на всички времена

  • 17 сеп 2025 | 17:31
  • 1830
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 4985
  • 5
Веласкес говори преди битката с Лудогорец - очаквайте на живо!

Веласкес говори преди битката с Лудогорец - очаквайте на живо!

  • 18 сеп 2025 | 15:30
  • 739
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 405901
  • 13
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 9036
  • 1
България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

  • 18 сеп 2025 | 12:14
  • 5706
  • 1