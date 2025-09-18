Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Израелският клуб Апоел Тел Авив, който ще играе домакинските си мачове през новия сезон в Евролигата в България, обяви, че преотстъпва на австрийския клуб Аустрия Виена българския национален гард Борислав Младенов.

Припомняме, че Младенов се присъедини към Апоел това лято, като за последно преди това носеше екипа на Левски.

“Борислав Младенов ще бъде преотстъпен за предстоящия сезон на тима на Аустрия Виена, който ще се състезава в Адриатическата лига.

Успех!”, написаха на официалните си страници в социалните мрежи от израелския клуб.

Водеща Снимка: Борислав Цветанов, Sportal.bg