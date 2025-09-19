Две от звездите на Апоел приеха предизвикателството на Sportal.bg

Отборът на Апоел Тел Авив се завърна в България след краткия си престой в Израел за мачовете от Суперкупата, а днес тимът воден от Димитрис Итудис излезе от зоната си на комфорт и прие всички предизвикателства на Sportal.bg.

Започнахме с надлъгване между израелския национал Томър Гинат и американския гард Тайлър Енис, които се надпреварваха кой е по-добър във въртенето на топката на един пръст.

Забавните моменти от играта и кой я спечели в крайна сметка, можете да видите в нашето видео!

Снимки: Борислав Цветанов