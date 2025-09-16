Популярни
Баскетболист на Апоел води убийствена актриса в България

  • 16 сеп 2025 | 12:44
  • 1779
  • 0
Баскетболист на Апоел води убийствена актриса в България

На баскетболиста на Апоел Тел Авив Йифтах Зив определено има за какво да му завиждат не само заради това, че ще играе с израелския гранд в Евролигата, а и заради живота му извън терена, в който плътно до него стои убийствена хубавица.

Неговата половинка е изключително известна актриса и инфлуенсър в Израел и се подвизава под прякора Ким в светските среди.

Сексапилната брюнетка се радва на близо 700 000 последователи в социалната мрежа Инстаграм, където е изключително активна и постоянно радва своите фенове с кадри от ваканциите и работните си ангажименти.

Хубавицата скоро ще посети и България, където нейният съпруг ще се задържи през този сезон, тъй като отборът на Апоел Тел Авив ще играе домакинските си мачове от Евролигата именно в нашата страна. Припомняме ви, че суперсблъсъците от "турнира на богатите" стартират на 30 септември, а тогава Барселона е гост на Апоел в зала "Арена София", а билетите за срещата вече са в продажба.

