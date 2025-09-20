Пред Sportal.bg! Ишмаил Уейнтрайт разкри кой какъв е в Апоел Тел Авив

Отборът на Апоел Тел Авив вече е готов за старта на сезона в Евролигата, а настроението на играчите на Димитрис Итудис си личеше и по време на медийния ден в "Арена София", който Sportal.bg не пропусна.



Пред нашата камера застана баскетболистът на израелския гранд Ишмаил Уейнрайт, който е известен със завидното си чувство за хумор, което демонстрира и пред нас.

Решихме да го поразпитаме за съотборниците му, а той не се поколеба да отговори с усмивка на нашите въпроси.

Крилото разкри кой хърка по време на пътувания, кой винаги е на косъм да изпусне автобуса, кой прекарва най-дълго време пред огледалото, кой е най-забавен в съблекалнята, кой не може без интернет, кой е най-лошият певец в отбора и още куп пикантни подробности за тима, които се крият зад кулисите.

Ако искате да разберете отговорите на всички тези въпроси, гледайте нашето видео!