Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Пред Sportal.bg! Ишмаил Уейнтрайт разкри кой какъв е в Апоел Тел Авив

Пред Sportal.bg! Ишмаил Уейнтрайт разкри кой какъв е в Апоел Тел Авив

  • 20 сеп 2025 | 11:04
  • 804
  • 0

Отборът на Апоел Тел Авив вече е готов за старта на сезона в Евролигата, а настроението на играчите на Димитрис Итудис си личеше и по време на медийния ден в "Арена София", който Sportal.bg не пропусна.

Пред нашата камера застана баскетболистът на израелския гранд Ишмаил Уейнрайт, който е известен със завидното си чувство за хумор, което демонстрира и пред нас.

Решихме да го поразпитаме за съотборниците му, а той не се поколеба да отговори с усмивка на нашите въпроси.

Крилото разкри кой хърка по време на пътувания, кой винаги е на косъм да изпусне автобуса, кой прекарва най-дълго време пред огледалото, кой е най-забавен в съблекалнята, кой не може без интернет, кой е най-лошият певец в отбора и още куп пикантни подробности за тима, които се крият зад кулисите.

Ако искате да разберете отговорите на всички тези въпроси, гледайте нашето видео!

Следвай ни:

Още от Баскетбол

ПАОК сложи край на първия ден от квалификациите за ШЛ с уникално шоу от феновете си в Самоков

ПАОК сложи край на първия ден от квалификациите за ШЛ с уникално шоу от феновете си в Самоков

  • 19 сеп 2025 | 22:58
  • 21465
  • 1
Черно море не прости на Спартак Плевен и спечели Черноморските игри

Черно море не прости на Спартак Плевен и спечели Черноморските игри

  • 19 сеп 2025 | 20:16
  • 2747
  • 1
Две от звездите на Апоел приеха предизвикателството на Sportal.bg

Две от звездите на Апоел приеха предизвикателството на Sportal.bg

  • 19 сеп 2025 | 18:36
  • 2866
  • 0
Академик срази Шумен в битката за третото място на турнира Черноморски игри

Академик срази Шумен в битката за третото място на турнира Черноморски игри

  • 19 сеп 2025 | 18:23
  • 812
  • 0
Ясикевучис: Трябва да забравим миналия сезон

Ясикевучис: Трябва да забравим миналия сезон

  • 19 сеп 2025 | 18:12
  • 711
  • 0
16-годишен дебютира за мъжкия тим на Миньор 2015

16-годишен дебютира за мъжкия тим на Миньор 2015

  • 19 сеп 2025 | 16:45
  • 974
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

  • 19 сеп 2025 | 22:44
  • 183480
  • 340
ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

  • 20 сеп 2025 | 07:32
  • 4860
  • 6
Добруджа и Локомотив (Сф) търсят път обратно към победите

Добруджа и Локомотив (Сф) търсят път обратно към победите

  • 20 сеп 2025 | 07:15
  • 5715
  • 6
ЦСКА води преговори с румънска легенда за наследник на Керкез

ЦСКА води преговори с румънска легенда за наследник на Керкез

  • 20 сеп 2025 | 09:25
  • 13345
  • 33
Шест интригуващи двубоя дават началото на деветия кръг във Втора лига

Шест интригуващи двубоя дават началото на деветия кръг във Втора лига

  • 20 сеп 2025 | 09:44
  • 4455
  • 1
Веласкес: Горд съм с играчите! Заслужавахме да победим Лудогорец

Веласкес: Горд съм с играчите! Заслужавахме да победим Лудогорец

  • 19 сеп 2025 | 23:12
  • 19534
  • 19