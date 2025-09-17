Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Апоел Тел Авив се завърна в България с всичките си звезди

Апоел Тел Авив се завърна в България с всичките си звезди

  • 17 сеп 2025 | 18:42
  • 1184
  • 0

Отборът на Апоел Тел Авив се завърна в България след седмица отсъствие от страната ни заради ангажименти в Израел за Суперкупата.

С израелския гранд този път в София кацна и голямата звезда на тима - сръбският национал и бивш играч от НБА Василие Мицич, а камерата на Sportal.bg улови моменти от пристигането на отбора.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Апоел ще изиграе последната си контрола на 21 септември (неделя) срещу гръцкия Колосос Родос в София.

След това тимът отново ще потегли за Израел за следващата фаза мачове от Суперкупата, а на 30 септември ще изиграе и първия си двубой от Евролигата срещу Барселона в "Арена София".

