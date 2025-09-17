Апоел Тел Авив се завърна в България с всичките си звезди

Отборът на Апоел Тел Авив се завърна в България след седмица отсъствие от страната ни заради ангажименти в Израел за Суперкупата.
С израелския гранд този път в София кацна и голямата звезда на тима - сръбският национал и бивш играч от НБА Василие Мицич, а камерата на Sportal.bg улови моменти от пристигането на отбора.
Апоел ще изиграе последната си контрола на 21 септември (неделя) срещу гръцкия Колосос Родос в София.
След това тимът отново ще потегли за Израел за следващата фаза мачове от Суперкупата, а на 30 септември ще изиграе и първия си двубой от Евролигата срещу Барселона в "Арена София".