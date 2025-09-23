Мончи напуска Астън Вила

Лошото начало на сезона на Астън Вила резонира в сериозна промяна в управлението на клуба. Според Фабрицио Романо президентът по футболните операции Мончи напуска клуба и това ще се случи незабавно.

Бирмингамци назначиха бившия спортен директор на Севиля през юни 2023 година. Основната му роля бе да подсилва отбора с качествени нови играчи, съобразявайки се с желанията на Унай Емери. По време на неговия престой с постоянни трансфери бяха привлечени Амаду Онана, Ян Маатсен, Донийл Мален и Виктор Линдельоф. Под наем пък бяха привлечени Харви Елиът, при който има и опция за закупуване, и Джейдън Санчо. През миналия сезон Мончи докара под наем на “Вила Парк” и Маркъс Рашфорд и Марко Асенсио.

Клубът продаде играчи като Джон Дюран, Джейкъб Рамзи и Джейдън Филоджин, за които получи около 130 милиона паунда. Въпреки това през това лято “виланите” бяха притиснати от финансовите правила.

Мончи, който работи известно време и в Рома, е един от най-близките хора на Унай Емери, така че тази промяна е доста сериозна и неочаквана.

🚨 Monchi leaves Aston Villa with immediate effect as decision has been made.



Former Sevilla and AS Roma director leaves #AVFC project as the chapter is over. pic.twitter.com/9NCKKIrOC0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2025

Снимки: Imago