Харви Елиът: Понякога във футбола трябва да си егоист

Новото попълнение на Астън Вила Харви Елиът призна, че да напусне Ливърпул е било най-трудното решение в кариерата му. Той дебютира за бирмингамци при нулевото равенство срещу Евертън.

"Любовта ми към Ливърпул ще остане завинаги, няма да се промени. Ще продължа да гледам мачовете им и да ги подкрепят от дистанция. Научих толкова много там и преживях много", сподели Елиът.

Harvey Elliot breaks his silence on 'selfish' Liverpool exit - as youngster reveals why he chose a move to Aston Villa https://t.co/w37NpDTK8F — Daily Mail Sport (@MailSport) September 14, 2025

Причината да напусне "Анфийлд" е, че получаваше малко възможности за изява и той го пирзнава: "Понякога във футбола трябва да си егоист. Взех решението да напусна, защото исках да направя най-доброто за мен. Най-важното за мен беше да играя редовно. Трябва да съм в отбор, в окйто да получавам игрово време".

Снимки: Gettyimages