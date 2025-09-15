Популярни
  Ливърпул
  Харви Елиът: Понякога във футбола трябва да си егоист

Харви Елиът: Понякога във футбола трябва да си егоист

  • 15 сеп 2025 | 18:29
  • 688
  • 0
Харви Елиът: Понякога във футбола трябва да си егоист

Новото попълнение на Астън Вила Харви Елиът призна, че да напусне Ливърпул е било най-трудното решение в кариерата му. Той дебютира за бирмингамци при нулевото равенство срещу Евертън.

"Любовта ми към Ливърпул ще остане завинаги, няма да се промени. Ще продължа да гледам мачовете им и да ги подкрепят от дистанция. Научих толкова много там и преживях много", сподели Елиът.

Причината да напусне "Анфийлд" е, че получаваше малко възможности за изява и той го пирзнава: "Понякога във футбола трябва да си егоист. Взех решението да напусна, защото исках да направя най-доброто за мен. Най-важното за мен беше да играя редовно. Трябва да съм в отбор, в окйто да получавам игрово време".

Снимки: Gettyimages

