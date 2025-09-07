Ливърпул ще харчи още, вече има приоритетна цел за зимата

След най-скъпото лято в историята на клуба, изглежда, че Ливърпул няма да спре с огромните инвестиции. Според британските медии, „мърсисайдци“ вече имат набелязано име за зимния трансферен прозорец.

В наскоро приключилия трансферен прозорец, шампионът на Англия инвестира не по-малко от 484 милиона евро в трансфери – абсолютен рекорд за клуба от „Анфийлд“ и вторият най-голям „резултат“ в историята на Висшата лига. Въпреки това, „мърсисайдци“ продължават да търсят нови опции за подсилване на състава и изглежда, че вече са намерили следващата си цел, за която се очаква да направят оферта през предстоящия зимен трансферен прозорец.

Според „CaughtOffside“, клубът от града на Бийтълс е хвърлил око на Морган Роджърс, 23-годишния футболист на Астън Вила, който впечатли под ръководството на Унай Емери през миналия сезон. През сезон 2024/2025 английският ляв полузащитник успя да отбележи 14 гола и да направи 16 асистенции за отбора от Бирмингам във всички турнири, превръщайки се по този начин в един от най-резултатните футболисти във Висшата лига. По този начин, неговите изяви привлякоха вниманието на Арне Слот, а Ливърпул изглежда решен да направи оферта за него през следващия трансферен прозорец.

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Мърсисайдци обаче не са единствените, които се интересуват от услугите на английския футболист. От „TalkSport“ уточниха, че по следите на Морган Роджърс са и два лондонски клуба, а именно Челси и Тотнъм.

Цената, която ръководството на Астън Вила е определило за евентуална раздяла с Роджърс, е 100 милиона евро, но това не би представлявало голям проблем за нито един от трите отбора. Въпреки това, изглежда, че Ливърпул ще стартира от полпозиция за този трансфер. Един от основните фактори е желанието на самия играч, който е дал да се разбере, че би предпочел да премине на „Анфийлд“. Освен това, друг важен детайл е „сделката с Харви Елиът“.

В момента Елиът е под наем от Ливърпул в Астън Вила. Този наем ще изтече в края на настоящия сезон, но отборът от „Вила Парк“ е задължен да закупи окончателно англичанина през лятото на 2026 г., като ще плати 40 милиона евро на „мърсисайдци“. По този начин, двата клуба биха могли да включат Елиът в евентуален трансфер на Роджърс в Ливърпул, което би позволило на клуба от „Анфийлд“ да плати по-малко пари.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages