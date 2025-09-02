Рашфорд и Емери са убедили Санчо да отиде в Астън Вила

Джейдън Санчо разкри кой го е убедил да се присъедини към Астън Вила от Манчестър Юнайтед. Преди да подпише договора, той е разговарял с нападателя на Барселона Маркъс Рашфорд, който игра под наем за клуба от Бирмингам миналия сезон.

„Говорих с Рашфорд, когато беше тук миналата година, и знам, че наистина му е харесало. Той каза толкова много хубави неща за клуба: че тук има приятелска атмосфера".

Унай Емери ми показа плана за годината и ме вдъхнови. Това определено ме убеди да се присъединя към клуба“, цитира пресслужбата на Астън Вила думите на Санчо.

Крилото прекара сезон 2024/25 под наем в Челси. Той е изиграл 42 мача във всички състезания, отбелязвайки 5 гола и давайки 10 асистенции.