Ливърпул запази перфектния си баланс, Арсенал стигна точка срещу Сити - най-интересното от петия кръг на Премиър Лийг

Ливърпул откри уикенда в Премиър Лийг с напрегната, но ценна победа над Евертън, с която шампионите запазиха перфектния си баланс и увеличиха аванса си на върха. Под тях Арсенал стигна до точка срещу Манчестър Сити с късен гол, докато Манчестър Юнайтед надви Челси в зрелищен мач, в който двата тима завършиха с по 10 души.

Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

Астън Вила най-сетне отбеляза гол, но първата победа все още убягва на тима. Мати Кеш даде аванс с мощен удар от дистанция, ала „виланите“ допуснаха изравняване, въпреки численото си предимство. Кристъл Палас пък се наложи над Уест Хам – Жан-Филип Матета откри преди почивката, Джаръд Боуен изравни, но Тирик Мичъл подпечата успеха с прекрасно воле.

Вратарите също имаха своята роля в кръга. Барт Фербрюген блесна със страхотно спасяване срещу Тотнъм и изигра ключова роля за точката на „пчеличките“. Добри намеси показаха още Мартин Дубравка, Мат Селс и Ник Поуп, които запазиха отборите си в трудни моменти.

Предстоящият шести кръг ще предложи нови интриги. Стартът е с Брентфорд – Манчестър Юнайтед, следван от сблъсъка Кристъл Палас – Ливърпул. В неделя вечер Арсенал ще има ново тежко изпитание, този път като гост на Нюкасъл.