Мартинес се завърна за Астън Вила и лиши Евертън от успех

Евертън и Астън Вила завършиха при 0:0 в сблъсък от четвъртия кръг на Премиър лийг. За отбора от Ливърпул това е първо реми през сезона, но двете победи преди това гарантират добър точков актив, докато гостите остават без нито един отбелязан гол и са назад в класирането.

“Карамелите” имаха повечето положения, но пък само два пъти уцелиха вратата, а там беше Емилиано Мартинес, който с прекрасни намеси не допусна попадение. За световния шампион това беше завръщане под рамката на Вила, след като в последните дни от трансферния пазар искаше да напусне в посока Манчестър Юнайтед и беше изваден от групата.

Намиращият се в силна форма Джак Грийлиш беше най-опасен за Евертън и в 16-ата минута за малко да вкара за 1:0, но Мартинес отрази с крак. По-късно Дибу се намеси решаващо и след включване на Майкъл Кийн.

В други ситуации аржентинският вратар едва ли щеше да може да спаси, но пък футболистите на Дейвид Мойс не бяха точни.