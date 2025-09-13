Популярни
Ключова среща за ЦСКА и бъдещето на Керкез, “червените“ се изправят срещу Септември – на живо със съставите
  Мартинес се завърна за Астън Вила и лиши Евертън от успех

Мартинес се завърна за Астън Вила и лиши Евертън от успех

  13 сеп 2025 | 19:07
  • 604
  • 0

Евертън и Астън Вила завършиха при 0:0 в сблъсък от четвъртия кръг на Премиър лийг. За отбора от Ливърпул това е първо реми през сезона, но двете победи преди това гарантират добър точков актив, докато гостите остават без нито един отбелязан гол и са назад в класирането.

“Карамелите” имаха повечето положения, но пък само два пъти уцелиха вратата, а там беше Емилиано Мартинес, който с прекрасни намеси не допусна попадение. За световния шампион това беше завръщане под рамката на Вила, след като в последните дни от трансферния пазар искаше да напусне в посока Манчестър Юнайтед и беше изваден от групата.

Намиращият се в силна форма Джак Грийлиш беше най-опасен за Евертън и в 16-ата минута за малко да вкара за 1:0, но Мартинес отрази с крак. По-късно Дибу се намеси решаващо и след включване на Майкъл Кийн.

В други ситуации аржентинският вратар едва ли щеше да може да спаси, но пък футболистите на Дейвид Мойс не бяха точни.

Луиш Фиго повежда тима на Португалия срещу отбора на Стоичков и Балъков

Луиш Фиго повежда тима на Португалия срещу отбора на Стоичков и Балъков

  13 сеп 2025 | 15:59
  • 1473
  • 2
Още една легенда: Хенрик Ларсон ще показва, че вкарва и на 53 години

Още една легенда: Хенрик Ларсон ще показва, че вкарва и на 53 години

  13 сеп 2025 | 15:38
  • 1292
  • 1
Субименди избухна за убедителен успех на Арсенал, но за "топчиите" има и лоша вест

Субименди избухна за убедителен успех на Арсенал, но за “топчиите” има и лоша вест

  13 сеп 2025 | 16:28
  • 19991
  • 29
Ханзи Флик: Спечелихме титлата, защото всеки даваше 100% от себе си. Трябва да се върнем към това

Ханзи Флик: Спечелихме титлата, защото всеки даваше 100% от себе си. Трябва да се върнем към това

  13 сеп 2025 | 15:19
  • 728
  • 2
Ямал се прибрал контузен, в Барселона са ядосани на Де ла Фуенте

Ямал се прибрал контузен, в Барселона са ядосани на Де ла Фуенте

  13 сеп 2025 | 14:45
  • 7700
  • 12
Алегри: Изграждаме основите, за да може Милан да е в силна позиция през пролетта

Алегри: Изграждаме основите, за да може Милан да е в силна позиция през пролетта

  13 сеп 2025 | 14:18
  • 3459
  • 0
11-те на ЦСКА и Септември, "червените" с куп промени и нов капитан

11-те на ЦСКА и Септември, "червените" с куп промени и нов капитан

  13 сеп 2025 | 19:11
  • 10217
  • 7
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  13 сеп 2025 | 14:18
  • 54067
  • 44
Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

  13 сеп 2025 | 19:39
  • 9986
  • 7
Ювентус 2:1 Интер, Йълдъз бързо върна преднината на домакините

Ювентус 2:1 Интер, Йълдъз бързо върна преднината на домакините

  13 сеп 2025 | 19:00
  • 4013
  • 0
Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

  13 сеп 2025 | 19:13
  • 15250
  • 46
Втора лига на живо: играе се на "Ивайло"

Втора лига на живо: играе се на "Ивайло"

  13 сеп 2025 | 19:00
  • 18278
  • 2