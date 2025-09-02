Астън Вила с двоен трансферен удар

Популярни
Астън Вила започна новия сезон по кошмарен начин и още няма отбелязан гол в Премиър лийг. В последния ден от трансферния прозорец клубът от Бирмингам се активизира и привлече първо Виктор Линдельоф, а след това се подсили с Джейдън Санчо и Харви Елиът.

Санчо пристига на “Вила Парк” като преотстъпен от Манчестър Юнайтед. Според информациите, Астън Вила ще плаща 80% от заплатата на крилото.

През миналия сезон Санчо игра под наем в Челси, като записа 31 мача в Премиър лийг и вкара 3 гола, но от “Стамфорд Бридж” се отказаха да го закупят.

Харви Елиът беше взет под наем от Ливърпул. В договора фигурира и опция за задължително откупуване, ако бъдат изпълнени определени условия.

Смята се, че Ливърпул ще получи 35 млн. паунда в случай, че 22-годишният халф изиграе 10 мача за тима от Бирмингам.

След третия кръг в Премиър лийг Астън Вила е на предпоследното 19-о място в калсирането с едва 1 точка.

