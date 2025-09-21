Астън Вила вкара първи гол, но отново се провали

Астън Вила стигна до първия си гол във Висшата лига от началото на сезона. Бирмингамци обаче отново разочароваха, тъй като завършиха 1:1 при гостуването си на Съндърланд, въпреки че играха в голяма част от мача с човек повече. Рейнилдо получи червен картон в 33-ата минута. Мати Кеш откри резултата в 67-ата минута, но само осем минути по-късно Уилсон Исидор изравни.

След изгонването на бранителя на домакините Съндърланд не позволи на съперника да натисне сериозно. “Черните котки” дори можеха да поведат в началото на втората част, когато удар на Омар Алдеретe срещна гредата. Кеш откри резултата с хубав удар от дистанция, но вратарят се намеси доста слабо и можеше да се справи с изстрела. Вила обаче бързо допусна изравняване, след като Исидор изравни с удар отблизо след подаване с глава на Джака.

Sunderland, despite being down to 10 men, are level against Aston Villa.



Wilson Isidor equalises for the hosts, scoring at the Stadium of Light for the third game in a row.



Darren Bent was the last player to score in all three of the side's opening home matches.



[@OptaJoe] pic.twitter.com/7xQDMTQUcJ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 21, 2025