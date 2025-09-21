Астън Вила вкара първи гол, но отново се провали

Астън Вила стигна до първия си гол във Висшата лига от началото на сезона. Бирмингамци обаче отново разочароваха, тъй като завършиха 1:1 при гостуването си на Съндърланд, въпреки че играха в голяма част от мача с човек повече. Рейнилдо получи червен картон в 33-ата минута. Мати Кеш откри резултата в 67-ата минута, но само осем минути по-късно Уилсон Исидор изравни.
След изгонването на бранителя на домакините Съндърланд не позволи на съперника да натисне сериозно. “Черните котки” дори можеха да поведат в началото на втората част, когато удар на Омар Алдеретe срещна гредата. Кеш откри резултата с хубав удар от дистанция, но вратарят се намеси доста слабо и можеше да се справи с изстрела. Вила обаче бързо допусна изравняване, след като Исидор изравни с удар отблизо след подаване с глава на Джака.