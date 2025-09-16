Популярни
  Барселона
  2. Барселона
  От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

  • 16 сеп 2025 | 15:31
  • 438
  • 0
От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

От Барселона официално потвърдиха, че следващото домакинство на тима в Ла Лига срещу Хетафе в неделя отново ще се играе на стадион “Йохан Кройф” на базата на тима. Именно там бе изиграна и срещата с Валенсия през изминалия уикенд. Клубът изрично подчертава, че продължава да работи усилено, за да осигури всички необходими административни разрешителни, за да може да се завърне на “Спотифай Камп Ноу” в близко бъдеще.

Проблемите около "Камп Ноу" продължават, от Барса обмислят дали да не се завърнат изцяло на "Монтжуик"
Проблемите около "Камп Ноу" продължават, от Барса обмислят дали да не се завърнат изцяло на "Монтжуик"

Надеждите на шефовете на каталунците са свързани със завръщане на клубното съоръжение на 28 септември срещу Реал Сосиедад. Именно това е основната поставена цел пред хората от ръководството, защото това домакинство ще даде възможност на експертите на УЕФА да видят изиграването на поне един мач преди да дадат евентуалното си разрешение каталунците да домакинстват в най-комерсиалния турнир. Първият домакински сблъсък в Шампионската лига за Барса е на първи октомври срещу Пари Сен Жермен.

Снимки: Gettyimages

