  Ханзи Флик: Да си на "Златната топка" е проява на уважение

Ханзи Флик: Да си на “Златната топка” е проява на уважение

  • 20 сеп 2025 | 14:49
След като през седмицата срази Нюкасъл в Шампионската лига, сега тимът на Барселона се настройва за домакинството си на Хетафе в среща от Ла Лига. Мачът отново ще е на клубната база на шампионите, където се състоя и двубоят срещу Валенсия преди седмица. През последните четири сезона Хетафе винаги успява да не загуби поне един от мачовете срещу Барса за първенство. На срещата си с медиите Флик засегна темата с отказа на Реал Мадрид да прати свои хора на церемонията за "Златната топка", която е в понеделник. В същото време "блаугранас" отиват с много представители в Париж.

Ето какво заяви Ханзи Флик по различни теми за срещата на своята пресконференция:

Какво би откроил у съперника?
Най-много ме интересува моят отбор. Знаем какво да очакваме. Днес тренирахме добре и имахме бързо възстановяване. Трябва да сме свежи.

Докъде може да стигне Рашфорд?
Вече го казах. Той натрупа увереност с двата гола в Нюкасъл. Нашият начин на игра винаги е да играем с много интензитет. Когато някой дойде в клуб като този, трябва да се адаптира. Маркъс показва, че се намира в страхотна форма. Твърдо вярвам в неговите качества, но човек винаги трябва да работи здраво. Трябва да се подобрява всеки ден и да се адаптира към всяка ситуация.

Как са Кубарси и Гави?
За Пау ще видим, но ще бъде една от опциите. За Гави се надявам скоро да можем да го видим отново на терена. Трябва да се вземе решение – не днес, може би утре или в понеделник. После ще видим. Сега не е моментът да говорим за Гави.

Как са Ламин Ямал и Балде?
При Ламин трябва да следим ден за ден. Мисля, че скоро ще видим Балде обратно в игра, но за Ямал трябва да почакаме.

Ще се радвате ли, ако Ямал спечели “Златната топка”?
Не знам. Някой ден той ще я получи. Да си там (на церемонията в Париж) означава да показваш уважение. Трябва да се отиде, да се покаже уважение към победителите и това е от жизненоважно значение. Трябва да се показва уважение към победителите. Който я спечели, ще я е заслужил.

Различен ли е сегашният отбор на Барса в сравнение с този, който направи 1:1 с Райо Валекано?
Във футбола и в живота нещата се променят много бързо. Трябва да сме съсредоточени във всеки мач. Трябва да дадем всичко за този клуб, а аз ще дам най-доброто за този отбор.

Налага ли се да търпите обиди?
Ситуацията е много различна. Аз не мога да се чувствам като Чоло (Диего Симеоне). Минавал съм през нещо подобно, но така стоят нещата. Аз се концентрирам върху случващото се на терена. Не е приятно да слушаш обиди от трибуните. Не искам да коментирам неговата реакция – това са неговите чувства.

