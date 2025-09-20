Барселона тръгва с голяма делегация за "Златната топка"

Тази събота от Барселона обявиха списъка с представителите, които ще присъстват в понеделник в “Театър дю Шатле” в Париж за престижната гала вечер на “Златната топка”. На фона на бойкота на Реал Мадрид прави впечатление, че каталунската делегация е голяма. .

От мъжки отбор ще пътуват Ламин Ямал, който е считан за единствен конкурент на големия фаворит Усман Дембеле, Рафиня, който може да попадне в топ 5, и Пау Кубарси, който е кандидат за трофея “Копа” за най-добър млад играч (Ямал също е претендент за “Копа”). Няма го единствено Педри, за когото се очаква да заеме висока позиция в класирането. Почти сигурно в Париж няма да бъде и Роберт Левандовски.

Във френската столица ще бъде и Ханзи Флик, номиниран за най-добър треньор, където с най-големи шансове е Луис Енрике, който постигна требъл начело на Пари Сен Жермен.

Барса ще бъде представен и от голям брой състезателки от женския отбор: Алексия Путейяс, Айтана Анмати, Патри Гихаро, Каролине Греъм Хансен, Пайор, Клаудия Пиня, Ката Кол и Вики Лопес. Първите шест са кандидатки за „Златната топка“ (Алексия и Айтана са сред големите фаворитки), Ката Кол е номинирана за най-добра вратарка, а Вики Лопес – за най-добра млада състезателка.