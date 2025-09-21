Барса трябва да победи Хетафе, за да продължи гонитбата с Реал

Барселона и Хетафе ще се изправят един срещу друг в мач от петия кръг на Ла Лига на стадион "Естади Йохан Кройф" в тази вечер, от 22:00 часа. Двата отбора започнаха силно сезона и се намират в горната част на класирането, което прави сблъсъка особено важен за амбициите им в първенството. Каталунците ще търсят победа, за да затвърдят позициите си в челото, докато гостите от Мадрид ще се опитат да продължат изненадващо доброто си представяне от началото на сезона.

Барселона заема второто място в класирането с 10 точки от 4 изиграни мача, с впечатляваща голова разлика от 13 вкарани и само 3 допуснати гола. Каталунците са длъжни да спечелят днешния мач, за да продължат гонитбата с лидера Реал Мадрид, който вчера взе своя мач и дръпна с пет пункта на върха.

Реал Мадрид пробва нещо ново и пак стигна до успеха

Хетафе от своя страна се представя изненадващо добре, заемайки шестата позиция с 9 точки и положителна голова разлика от 6:4. Победа в този мач би изстреляла "сините" в топ 4 на класирането, което е сериозна заявка за отбор, който обикновено се бори в средата на таблицата.

Барселона демонстрира впечатляваща форма в последните си пет мача с четири победи и едно равенство. Каталунците започнаха сезона в Ла Лига с убедителна победа над Майорка (0:3 на 16.08.2025), последвана от успех срещу Леванте (2:3 на 23.08.2025). След равенството с Райо Валекано (1:1 на 31.08.2025), отборът на Ханси Флик разгроми Валенсия с 6:0 (14.09.2025), а в средата на седмицата постигна ценна победа в Шампионската лига срещу Нюкасъл (1:2 на 18.09.2025). Хетафе също показва добра форма с три победи и две загуби в последните си пет срещи. Отборът на Пепе Бордалас записа поражение в контрола срещу Лион (2:1 на 09.08.2025), но след това нанизва три победи в Ла Лига – срещу Селта (0:2 на 17.08.2025), Севиля (1:2 на 25.08.2025) и Овиедо (2:0 на 13.09.2025), с единствено поражение от Валенсия (3:0 на 29.08.2025).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Барселона има предимство с две победи и три равенства. Последната среща се състоя на 18 януари 2025 г. на стадион "Колисеум Алфонсо Перес", завършвайки 1:1, като Жул Кунде откри за Барселона в 9-та минута, а Мауро Арамбари изравни за Хетафе в 34-та минута. Преди това, през септември 2024 г., каталунците победиха с 1:0 на "Олимпик Луис Компанис" с гол на Роберт Левандовски. Най-убедителната победа в последните срещи беше през февруари 2024 г., когато Барселона разгроми Хетафе с 4:0 с голове на Рафиня, Жоао Феликс, Френки де Йонг и Фермин Лопес. Интересно е да се отбележи, че два от последните пет мача между тези отбори са завършили без голове.

Рафиня се очертава като основна заплаха за Хетафе в предстоящия мач. Бразилският нападател е в отлична форма през този сезон с 3 гола в първите 4 мача от Ла Лига, като два от тях отбеляза като резерва срещу Валенсия. Особено впечатляващо е представянето му в последния мач срещу Валенсия, където вкара два гола за само 48 минути игра. Рафиня има богат опит срещу Хетафе, като в последните пет срещи е отбелязал един гол и е направил една асистенция. Въпреки че е получавал два жълти и един червен картон срещу мадридчани, неговата способност да създава опасности пред вратата на противника го прави ключов играч за Барселона. От страна на Хетафе, Луис Миля се откроява като основен двигател в средата на терена. Испанският полузащитник е направил впечатляващите 4 асистенции в първите 4 мача от сезона, като две от тях дойдоха в последния мач срещу Овиедо. Миля е изиграл всички минути в първенството досега (421) и се отличава с прецизните си подавания и способността да организира атаките на отбора. Срещу Барселона той има смесени изяви, като в последните четири срещи не е успял да отбележи гол или асистенция, но неговият опит и визия на терена го правят опасен противник. Особено важни са неговите прецизни центрирания, като вече има 5 успешни центрирания през този сезон.