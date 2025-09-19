Кийли Ходжкинсън с "ужасно“ признание: Губех си ума

Кийли Ходжкинсън се класира с лекота за полуфиналите на 800 метра за жени на Световното първенство по лека атлетика, но звездата на Великобритания все пак сподели някои оплаквания.

Британската лекоатлетическа звезда Кийли Ходжкинсън си осигури място на полуфиналите в бягането на 800 метра за жени на Световното първенство по лека атлетика, преминавайки безпроблемно през сериите в Токио.

23-годишната действаща олимпийска шампионка се стреми да поведе късен щурм в класирането по медали за отбора на Великобритания през последния уикенд на надпреварата в Япония. До момента британският отбор е спечелил само един медал на първенството, благодарение на среброто на Джейк Уайтман на 1500 метра при мъжете.

С наближаването на края на състезанието в неделя, всички погледи са насочени към Ходжкинсън с надеждата тя да добави световна титла към златния медал, който спечели в Париж миналата година. Тя започна обещаващо, като спечели убедително своята серия в четвъртък с време 1:59.79 минути, въпреки че това беше с повече от пет секунди по-бавно от нейния британски рекорд.

По-късно към нея на полуфиналите се присъедини и нейната тренировъчна партньорка и съквартирантка Джорджия Хънтър Бел, която също спечели своята серия с малко по-бързо време от 1:58.82 минути. Дуото се надява на британски двоен успех в дисциплината, но трябваше да изтърпи дълго чакане, преди да излезе на пистата. Ходжкинсън пристигна в Япония преди повече от две седмици за подготвителен лагер в Миядзаки, преди да се отправи към Токио.

Въпреки че изглеждаше спокойна и съсредоточена по време на бягането, тя призна, че е изпитвала огромна скука в периода преди първата си серия. И макар да е била развълнувана най-накрая да стъпи на пистата, тя сподели, че сериите са били "ужасни“, въпреки че е завършила първа.

"Честно казано, знаете, че не обичам квалификациите“, каза тя пред BBC след победата си в серията. "Чувството е ужасно, те са ужасни. Но просто наистина исках да се насладя на завръщането си на стадиона. Докато излизах, си мислех: "Толкова е хубаво“. Толкова е хубаво да съм тук и просто да изпитам това. Не беше красиво или нещо подобно, не беше доминиращо, просто хубаво и сигурно класиране напред.“

Ходжкинсън и Хънтър Бел се целят в двоен британски успех на 800 метра: "Просто трябваше да си свърша работата. Не обичам сериите, може да се чувстваш по-зле, печелейки с 1:59, отколкото с 1:55. Просто съм щастлива, че продължавам напред.“

Относно дългото чакане преди състезанието, Ходжкинсън каза: "Губех си ума. Толкова ми беше скучно, просто чакайки да дойде моментът. Бях наистина развълнувана да изляза тази вечер и е наш ред да се забавляваме и да излезем на сцената.

Беше дълга седмица, просто в чакане. Който е сложил 800-те метра накрая, благодаря му“, добави тя саркастично. "Но наистина очаквах с нетърпение да изляза тук, в един момент дори не знаех дали ще бъда тук. Така че определено означава много. Кръг след кръг, наистина се надявам нещата да се развият в моя полза. Честно казано, това би означавало дори повече от миналата година, така че просто се опитвам да приема всичко и да се наслаждавам на всяка стъпка.“

След като спечели олимпийско злато в Париж миналата година, Ходжкинсън получи разкъсване на подколянното сухожилие през февруари, а последвал лек рецидив я накара да се оттегли от състезанията на Диамантената лига в Стокхолм и Лондон. Въпреки това тя най-накрая се завърна триумфално на пистата в Силезия миналия месец, състезавайки се за първи път от 376 дни и записвайки деветото най-бързо време в историята, преди да затвърди успеха си в Лозана четири дни по-късно.

"Бях толкова фокусирана просто да застана на старт през цялата година, че след като най-накрая го направих, бях изтощена след Силезия“, каза тя пред Guardian.

"Психически, физически, емоционално. Така че бях много щастлива от представянето си в Лозана, като се има предвид времето и всичко, през което преминахме, да го подкрепя с 1:55. Тялото ми е в добро състояние в момента. Малко по-тежка съм. Във фитнеса съм качила няколко килограма от Париж миналата година. Но колкото и да е странно, това не ме е забавило. Мисля, че ме е направило по-мощна.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages