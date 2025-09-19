Безапелационна Джеферсън-Уудън със златен дубъл на 100 и 200 метра в Токио

Мелиса Джеферсън-Уудън продължи великолепното си представяне на Световното първенство по лека атлетика в Токио. След като спечели убедително златото на 100 метра, днес американката стигна по безапелационен начин до титлата и на 200 метра. Джеферсън-Уудън пресече финалната линия за 21.68 секунди - най-добър резултат в света за сезона.

Голямата изненада поднесе британката Ейми Хънт, която се пребори за сребърния медал с 22.14 сек. Шампионката от последните два планетарни форума Шерика Джаксън този път трябваше да се задоволи с бронза с 22.18 сек.

Олимпийската шампионка Габи Томас пропусна първенството заради контузия в ахилесовото сухожилие, а сребърната медалистка от Париж миналата година Джулиън Алфред се оттегли поради разкъсване на подколянното сухожилие след бягането на 100 метра.

Джеферсън-Уудън се изравни с Шели-Ан Фрейзър-Прайс от Ямайка (2015) и германките Зилке Гладиш (1987) и Катрин Крабе (1991), като спечели и двата спринта на едно и също световно първенство.

“Не съм спряла да се усмихвам или да плача. Веднага щом видях майка си, се разплаках. Знаех, че мога да го направя - стига да завия добре и да съм с тях на завоя. Толкова се гордея със себе си“, каза щастливата 23-годишната сребърна медалистка Хънт.

Снимки: Imago