Рай Бенджамин спечели титлата на 400 м/пр, дисквалифицираха го и после пак му я върнаха

Американецът Рай Бенджамин добави световно злато към олимпийската си корона, като спечели бягането на 400 метра с препятствия с време 46.52 на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Той успя да запази инерцията си, въпреки че се спъна в последното препятствие. Американецът изпревари Алисън дос Сантос (46.84) и Абдерахман Самба (47.06).

Дос Сантос добавя това сребро към златото, което спечели през 2022 г., докато Самба се завръща на световния подиум за първи път от Доха през 2019 г., когато също спечели бронз.

И двамата изпревариха действащия шампион Карстен Вархолм в заключителните етапи, както и Езекиел Натаниел, който постигна нигерийски рекорд от 47.11, което го изведе на пето място и го издигна на 10-то място в световната класация за всички времена.

Рай Бенджамин беше дисквалифициран минути след финала, но след обжалване победата му беше върната.

Снимки: Gettyimages