Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Рай Бенджамин спечели титлата на 400 м/пр, дисквалифицираха го и после пак му я върнаха

Рай Бенджамин спечели титлата на 400 м/пр, дисквалифицираха го и после пак му я върнаха

  • 19 сеп 2025 | 15:37
  • 781
  • 0
Рай Бенджамин спечели титлата на 400 м/пр, дисквалифицираха го и после пак му я върнаха

Американецът Рай Бенджамин добави световно злато към олимпийската си корона, като спечели бягането на 400 метра с препятствия с време 46.52 на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Той успя да запази инерцията си, въпреки че се спъна в последното препятствие. Американецът изпревари Алисън дос Сантос (46.84) и Абдерахман Самба (47.06).

Дос Сантос добавя това сребро към златото, което спечели през 2022 г., докато Самба се завръща на световния подиум за първи път от Доха през 2019 г., когато също спечели бронз.

И двамата изпревариха действащия шампион Карстен Вархолм в заключителните етапи, както и Езекиел Натаниел, който постигна нигерийски рекорд от 47.11, което го изведе на пето място и го издигна на 10-то място в световната класация за всички времена.

Рай Бенджамин беше дисквалифициран минути след финала, но след обжалване победата му беше върната.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Бол защити титлата си на 400 м/пр с най-добър резултат в света за сезона

Бол защити титлата си на 400 м/пр с най-добър резултат в света за сезона

  • 19 сеп 2025 | 15:46
  • 224
  • 0
Кенийска спринтьорка за ужаса от първия си DSD тест като тийнейджърка: Трябваше да се съблека

Кенийска спринтьорка за ужаса от първия си DSD тест като тийнейджърка: Трябваше да се съблека

  • 19 сеп 2025 | 14:58
  • 1866
  • 0
Кебинашипи: Това е първата ми титла и усещането е невероятно

Кебинашипи: Това е първата ми титла и усещането е невероятно

  • 19 сеп 2025 | 14:25
  • 379
  • 1
Кешърн Уолкът: Чаках този момент 13 години

Кешърн Уолкът: Чаках този момент 13 години

  • 19 сеп 2025 | 13:42
  • 363
  • 0
Маклафлин-Леврон: Много хора се съмняваха в преминаването ми към 400 м

Маклафлин-Леврон: Много хора се съмняваха в преминаването ми към 400 м

  • 19 сеп 2025 | 13:19
  • 1105
  • 0
Пет неща, които да следим в седмия ден на Световното в Токио

Пет неща, които да следим в седмия ден на Световното в Токио

  • 18 сеп 2025 | 17:51
  • 2645
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 21644
  • 44
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 26296
  • 76
По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

  • 19 сеп 2025 | 10:10
  • 33113
  • 132
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

  • 19 сеп 2025 | 14:00
  • 1788
  • 1
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 10432
  • 15
Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

  • 19 сеп 2025 | 09:08
  • 14062
  • 4