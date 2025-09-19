Популярни
С последен скок Пичардо отново спечели златото в тройния скок

  • 19 сеп 2025 | 17:10
  • 336
  • 0
С последен скок Пичардо отново спечели златото в тройния скок

С последния си опит в състезанието португалецът Педро Пичардо стигна до златото в тройния скок на Световното първенство по лека атлетика в Токио, поставяйки най-добър резултат в света за сезона от 17.91 метра.

32-годишният атлет добавя този златен медал към олимпийската титла, която спечели на същия стадион през 2021 г., както и към световната си корона от 2022 г.

Победният му скок дойде в отговор на личния рекорд на италианеца Андреа Далавале, който излезе начело със 17.64 м при своя последен опит.

Но Пичардо не се беше предал и запази най-доброто за накрая, за да добави още едно отличие към колекцията си от световни медали, която започна през 2013 г., когато спечели сребро в Москва.

Лазаро Мартинес взе бронза с най-добър личен резултат за сезона от 17.49 м.

Снимки: Gettyimages

