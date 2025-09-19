Ноа Лайлс се нареди до легендарния Юсейн Болт с 4 световни титли на 200 метра

Ноа Лайлс се нареди до легендарния Юсейн Болт, след като спечели четвъртата си световна титла на 200 метра. 28-годишният американец се наложи в Токио с резултат от 19.52 секунди. Неговият сънародник Кени Беднарек се пребори за сребърния медал с 19.58 сек, а ямаецът Брайън Левел подобри личния си рекорд и с 19.64 сек се нареди на бронзовата позиция.

Олимпийският шампион от Париж 2024 Лециле Тебого остана четвърти с 19.65 сек. Британецът Зарнел Хюз също слезе под 20 сек и с 19.78 сек зае петата позиция.

Снимки: Gettyimages