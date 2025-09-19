Бол защити титлата си на 400 м/пр с най-добър резултат в света за сезона

Фемке Бол успешно защити световната си титла на 400 метра с препятствия на планетарния шампионат по лека атлетика в Токио, записвайки най-добро време в света за сезона от 51.54 секунди.

Нидерландската атлетка се откъсна на финалната права, за да увеличи преднината си пред американката Джазмин Джоунс, която удържа среброто с личен рекорд от 52.08. Ема Заплетова от Словакия спечели бронз с национален рекорд от 53.00.

Резултатът на Бол от 51.54 е четвъртото най-бързо време в кариерата ѝ и най-доброто, което е постигала на голямо първенство, с 0.16 секунди по-бързо от победното ѝ време в Будапеща преди две години.

Снимки: Gettyimages