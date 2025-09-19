Ювентус протяга ръце към Бернардо Силва

Въпреки че летният трансферен прозорец отдавна приключи, много клубове подготвят терена за следващото лято, когато на пазара ще се появят няколко много интересни свободни агенти. Сред активните клубове е и Ювентус, който се е насочил към офанзивния футболист на Манчестър Сити – Бернардо Силва (31).

В ерата на Джузепе Марота като спортен директор, торинският клуб беше известен с това, че често привличаше безплатно играчи, които впоследствие ставаха ключови за успехите на "Старата госпожа". Андреа Пирло, Пол Погба, Сами Кедира, Кингсли Коман, Фернандо Йоренте... са част от футболистите, които пристигнаха без трансферна сума в редиците на „бианконерите“ и оставиха дълбока следа в клуба, а в италианския гранд се надяват по същия начин да ангажират и Бернардо Силва.

Договорът на португалеца с Манчестър Сити изтича следващото лято, а според „Тутоспорт“ има малък шанс той да бъде подновен. Ювентус иска да се възползва от това и ръководството му вече е влязло в контакт с представителите на опитния офанзивен футболист, на които е било обяснено, че виждат Силва като един от ключовите играчи в новия проект.

"Старата госпожа" търси играч, който с качеството и опита си да се наложи като лидер на отбора, а Силва през последните осем години в Манчестър Сити показа, че е футболист, който прави разликата на най-високо ниво. С екипа на „гражданите“ той има 411 мача, 72 гола и 74 асистенции, като е един от ключовите играчи в отбора на Пеп Гуардиола по пътя към шест титли в Премиър лийг, Шампионската лига, две Купи на ФА и четири Купи на лигата в Англия.

Припомняме, по подобен начин Торино може да напусне Душан Влахович, към когото проявяват сериозен интерес три европейски гранда.

