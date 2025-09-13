Ювентус 2:1 Интер, Йълдъз бързо върна преднината на домакините

Отборите на Ювентус и Интер играят при резултат 2:1 на „Алианц Стейдиъм“ в Дерби д’Италия от третия кръг на Серия "А". Лойд Кели отбеляза попадението за домакините в 14-ата минута, а в 30-ата Хакан Чалханоолу изравни за гостите. Торинци обаче си върнаха преднината още в 38-ата минута чрез Кенан Йълдъз.

Игор Тудор е предприел три промени сред своите титуляри след минималната победа с 1:0 над Дженоа преди паузата в първенството. Защитата е непокътната, но като ляв халф-бек този път е избран Уестън Маккени вместо Жоао Марио. На върха на атаката пък Джонатан Дейвид е заменен от Душан Влахович, който се разписа в първите два мача за сезона като резерва. Зад него ще играят Кенан Йълдъз и Тюн Копмайнерс, който замества контузения Франсиско Консейсао.

Подобно на своя колега, Кристиан Киву също е предприел три промени в стартовия състав след шокиращата домакинска загуба с 1:2 от Удинезе. В отбрана Ян Бисек е отстъпил мястото си на последното ново попълнение, а именно Мануел Аканжи, който ще запише своя дебют. В халфовата линия друг новобранец – Петър Сучич, този път е оставен на пейката заради включването на Хенрих Мхитарян. Като ляв халф-бек пък стартира Карлос Аугусто вместо Федерико Димарко. Тандемът в атака си остава познатият дует Маркюс Тюрам - Лаутаро Мартинес.

"Нерадзурите" започнаха по-вдъхновени, като първите два пропуска в мача отидоха на тяхна сметка. В четвъртата минута воле на Николо Барела от дъгата на наказателното поле профуча покрай вратата. Пет минути по-късно Маркюс Тюрам също стреля неточно. Първият удар на домакините пък дойде в 13-ата минута, като шутът на Влахович беше блокиран за корнер. След неговото изпълнение капитанът Мануел Локатели центрира в наказателното поле, където Бремер отклони топката за Кели, а англичанинът се разписа с прецизно воле.

В следващите минути попарените гости се хвърлиха в атака, но стигнаха само до няколко блокирани изстрела, след което и до неточни удари на Алесандро Бастони и Франческо Ачерби след корнери. В 29-ата минута Локатели опита далечен шут, но след два рикошета топката излезе в корнер. Само минута по-късно Интер най-после успя да възстанови равенството след удар по земя на Чалханоолу от дъгата на наказателното поле.

Пет минути след това халфът направи нов опит от подобна позиция, но този път Микеле Ди Грегорио улови топката. Последва пореден далечен шут на турчина, но този път той не намери целта. За сметка на това в 38-ата минута неговият сънародник Йълдъз върна преднината на торинци именно с изстрел от далечно разстояние, който Ян Зомер не успя да спаси.

ЮВЕНТУС - ИНТЕР 2:1



1:0 Кели (14')



1:1 Чалханоолу (30')



2:1 Йълдъз (38')



Ювентус: Ди Грегорио, Гати, Бремер, Кели, Калюлю, Локатели, К. Тюрам, Маккени, Копмайнерс, Йълдъз, Влахович

Интер: Зомер, Аканжи, Ачерби, Бастони, Дъмфрис, Барела, Чалханоолу, Мхитарян, Аугусто, М. Тюрам, Лаутаро

