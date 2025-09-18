Популярни
Очаквайте в 16:00 Хулио Веласкес разкрива тайната за успех в дербито с Лудогорец
  2. Ювентус
  3. Капело за приликите между Дел Пиеро и Кенан Йълдъз

Капело за приликите между Дел Пиеро и Кенан Йълдъз

  • 18 сеп 2025 | 15:04
  • 271
  • 0

Легендарният италиански треньор Фабио Капело вижда много прилики между нападателя на Ювентус Кенан Йълдъз и великият Алесандро Дел Пиеро. Това мнение той изложи в редовната си коментарна рубрика в “Гадзета дело спорт”.

“У Кенан по някакъв начин можеш да видиш Дел Пиеро, макар че, разбира се, говорим за различен период и различен контекст. Заради това, което прави, когато играе, заради позицията, която заема, и мястото, където се представя най-добре”, написа Капело, който беше треньор на Дел Пиеро в Юве от 2004 до 2006 г.

“Алекс притежаваше страхотни качества, включително способността да дриблира, но например нямаше скоростта, която Йълдъз има, както с топка, така и без нея. Двамата имат еднакво умение за стрелба, дори извън наказателното поле. Дел Пиеро имаше толкова много от нея, винаги я е имал. Йълдъз тепърва започва, но вече показва, че също притежава в изобилие. Именно това му позволява да се откроява както в клуба, така и в националния отбор.

Що се отнася до креативността, те са на едно ниво, но трябва да се каже, че креативността е съществена, но не е достатъчна. Тя трябва да бъде съчетана и с качество. Всички знаем какво постигна Дел Пиеро в кариерата си. Йълдъз е едва в началото.

Не трябва да подценяваме и друга черта, която споделят: и двамата могат да нанасят удари с всеки крак. Умението да играеш еднакво добре с двата крака, както във футбола от времето на Дел Пиеро, така и в днешния, е добавена стойност, която притежават само играчи с онази малка екстра.

Това са различни времена и различни отбори, но ювентинският дух е друг от добродетелите, които и двамата въплъщават. В лицето на Йълдъз днешният Ювентус има емблематичен играч.

Ювентус трябва да се наслаждава на Йълдъз, докато той блести в Торино, точно както ние ще го правим, докато е в нашето първенство. Когато икономическият натиск, разбира се неизбежен, започне да се засилва още по-настоятелно от Англия и Испания, ще бъде трудно, ако не и невъзможно, да се задържи талант като него”, допълва Капело.

