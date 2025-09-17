Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Тудор: Това е най-доброто, на което сме способни в момента

Тудор: Това е най-доброто, на което сме способни в момента

  • 17 сеп 2025 | 01:58
  • 180
  • 0

Старши треньорът на Ювентус Игор Тудор беше доволен след зрелищното равенство 4:4 срещу Борусия (Дортмунд) на старта на основната фаза в Шампионската лига.

„Не можем да продължаваме с тези драматични мачове. Беше много трудно да се изправим срещу толкова силен отбор само три дни след предишния ни мач. Но показахме, че имаме воля за победа и отлична резервна скамейка, което е добър знак", каза Тудор.

Влахович спаси Ювентус срещу Борусия (Дортмунд) след невероятно второ полувреме
Влахович спаси Ювентус срещу Борусия (Дортмунд) след невероятно второ полувреме

„Имахме известни проблеми, но атакувахме опасно. Допуснахме голове след статични положения, които можеха да бъдат избегнати, но имаше и ярки индивидуални прояви, като тази на Кенан Йълдъз. Радвам се, защото предвид обстоятелствата, не можехме да изиграем по-добър мач", изтъкна хърватският специалист.

„Нямаме „титулярни играчи“. Изходът от мачовете се решава в последните 20 минути, а след въвеждането на правилото за пет смени, футболът се промени. Проблемът е необходимостта да се играе на всеки три дни. Кенан се изтощи към края на мача, но сме съгласни на това прекрасно равенство. Няма страшно, това беше най-доброто, на което сме способни в момента“, добави насатвникът на Юве.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

10 от Реал Мадрид пак показаха характер и обърнаха Марсилия в луд мач с куп ситуации

10 от Реал Мадрид пак показаха характер и обърнаха Марсилия в луд мач с куп ситуации

  • 16 сеп 2025 | 23:59
  • 14838
  • 117
Влахович спаси Ювентус срещу Борусия (Дортмунд) след невероятно второ полувреме

Влахович спаси Ювентус срещу Борусия (Дортмунд) след невероятно второ полувреме

  • 16 сеп 2025 | 23:55
  • 13009
  • 14
Дебютантът Роял Юнион СЖ започна с гръм и трясък в Айндховен за исторически успех

Дебютантът Роял Юнион СЖ започна с гръм и трясък в Айндховен за исторически успех

  • 16 сеп 2025 | 21:48
  • 5560
  • 2
Резерви зарадваха Арсенал с късни голове в Билбао

Резерви зарадваха Арсенал с късни голове в Билбао

  • 16 сеп 2025 | 21:42
  • 16811
  • 12
ФИФА ще увеличи паричните компенсации за клубове, които освобождават играчи за Мондиал 2026

ФИФА ще увеличи паричните компенсации за клубове, които освобождават играчи за Мондиал 2026

  • 16 сеп 2025 | 21:29
  • 816
  • 1
Халф на Фрайбург получи наказание за удар с глава

Халф на Фрайбург получи наказание за удар с глава

  • 16 сеп 2025 | 21:20
  • 966
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Шампионската лига се завърна ударно с голова фиеста и любопитни резултати

Шампионската лига се завърна ударно с голова фиеста и любопитни резултати

  • 17 сеп 2025 | 00:05
  • 11068
  • 6
10 от Реал Мадрид пак показаха характер и обърнаха Марсилия в луд мач с куп ситуации

10 от Реал Мадрид пак показаха характер и обърнаха Марсилия в луд мач с куп ситуации

  • 16 сеп 2025 | 23:59
  • 14838
  • 117
Влахович спаси Ювентус срещу Борусия (Дортмунд) след невероятно второ полувреме

Влахович спаси Ювентус срещу Борусия (Дортмунд) след невероятно второ полувреме

  • 16 сеп 2025 | 23:55
  • 13009
  • 14
Резерви зарадваха Арсенал с късни голове в Билбао

Резерви зарадваха Арсенал с късни голове в Билбао

  • 16 сеп 2025 | 21:42
  • 16811
  • 12
Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 26292
  • 20
ЦСКА представи Валентин Илиев

ЦСКА представи Валентин Илиев

  • 16 сеп 2025 | 16:48
  • 25991
  • 21