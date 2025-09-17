Тудор: Това е най-доброто, на което сме способни в момента

Старши треньорът на Ювентус Игор Тудор беше доволен след зрелищното равенство 4:4 срещу Борусия (Дортмунд) на старта на основната фаза в Шампионската лига.

„Не можем да продължаваме с тези драматични мачове. Беше много трудно да се изправим срещу толкова силен отбор само три дни след предишния ни мач. Но показахме, че имаме воля за победа и отлична резервна скамейка, което е добър знак", каза Тудор.

Влахович спаси Ювентус срещу Борусия (Дортмунд) след невероятно второ полувреме

„Имахме известни проблеми, но атакувахме опасно. Допуснахме голове след статични положения, които можеха да бъдат избегнати, но имаше и ярки индивидуални прояви, като тази на Кенан Йълдъз. Радвам се, защото предвид обстоятелствата, не можехме да изиграем по-добър мач", изтъкна хърватският специалист.

„Нямаме „титулярни играчи“. Изходът от мачовете се решава в последните 20 минути, а след въвеждането на правилото за пет смени, футболът се промени. Проблемът е необходимостта да се играе на всеки три дни. Кенан се изтощи към края на мача, но сме съгласни на това прекрасно равенство. Няма страшно, това беше най-доброто, на което сме способни в момента“, добави насатвникът на Юве.

Снимки: Imago