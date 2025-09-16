Съставите на Ювентус и Борусия (Дортмунд)

Популярни
  • 16 сеп 2025 | 21:03
  • 1632
  • 1
Ювентус приема Борусия (Дортмунд) на старта на шампионатната фаза на Шампионската лига. Двата отбора имат богата история в турнира, а през 1997 г. играха един срещу друг на финала, като германците спечелиха тогава. "Бианконерите" стартираха сезона с три поредни победи. Борусия пък записа два успеха и едно равенство в Бундеслигата.

Новото попълнение на Ювентус Лоис Опенда за първи път ще е титуляр, след като преди няколко дни дебютира като резерва. В атака ще му помагат Джонатан Дейвид и Кенан Йълдъз. Душан Влахович е на пейката, въпреки че бе титуляр срещу Интер през уикенда. Федерико Гати и Мануел Локатели също са на резервната скамейка.

ЮВЕНТУС - БОРУСИЯ (ДОРТМУНД)

ЮВЕНТУС: Ди Грегорио, Калюлю, Бремер, Кели, Камбиазо, Маккени, Копмайнерс, Тюрам, Йълдъз, Дейвид, Опенда
БОРУСИЯ (ДОРТМУНД): Кобел, Риерсон, Антон, Бенсебайни, Коуто, Забитцер, Нмеча, Свенсон, Адейеми, Байер, Гираси

Снимки: Imago

