Консейсао поднови пълноценни тренировки

Игор Тудор и Ювентус получиха добри новини в четвъртък, след като крилото Франсиско Консейсао се завърна към пълноценни тренировки с основната група на първия отбор. Според последните информации той ще бъде на разположение за предстоящия мач от Серия "А" този уикенд срещу Верона.

Консейсао беше принуден да се оттегли от лагера на националния отбор на Португалия по време на международната пауза през септември. Той не успя да вземе участие в последните два мача на Ювентус – вълнуващата победа с 4:3 в Дерби д'Италия срещу Inter и равенството 4:4 с Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига.

Въпреки, че не беше тренирал пълноценно преди мача, Консейсао беше включен в групата за равенството 4:4 срещу германците във вторник вечер. Очаквано, той остана неизползвана резерва.

Според информации от различни медии, включително "Тутомеркато" и "Илбианконеро", в четвъртък Консейсао е тренирал наравно с останалата част от първия отбор на Ювентус. Сега той се цели в място в състава за двубоя на „старата госпожа“ срещу Верона в събота.

В отсъствието на Консейсао, Тудор заложи на допълнителен полузащитник в лицето на Тюн Копмейнерс при победата с 4:3 над Интер миналия уикенд. След това реши да включи Джонатан Дейвид на позицията на португалеца за равенството 4:4 с Дортмунд.

Междувременно Фабио Мирети все още тренира индивидуално. Аркадиуш Милик също остава извън строя заради дългосрочна контузия.

Снимки: Gettyimages