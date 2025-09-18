България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

Националният отбора на Испания оглави световната ранглиста на ФИФА за първи път от 2014 година. "Ла Фурия Роха" свали от върха селекцията на Аржентина, след като в началото на този месец победи с 3:0 България в София, а след това разби с двойно по-голям резултат Турция като гост.
Световният шампион падна с две позиции до третото място, а Франция се намести между Испания и Аржентина в актуалната класация, публикувана днес. Англия, Португалия, Бразилия, Нидерландия, Белгия, Хърватия и Италия запълват десетката. Германия се срива с три позиции и вече е на 12-о място.
Най-голям прогрес регистрира тимът на Словакия, който се изкачва с десет места и вече е 42-ри след шокиращия успех над Германия и победата над Люксембург.
Нашият национален отбора пада с още две позиции и в момента е 86-и - зад Уганда, Нова Зеландия, Кюрасао и Замбия. Това е най-лошото ни класиране в тази ранглиста от ноември 2016-а.