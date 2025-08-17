Популярни
  3. Меси се завърна с гол и донесе победата на Интер Маями

  • 17 авг 2025 | 05:28
  • 447
  • 4
Лионел Меси се завърна от контузията си с изключително важно попадение за победата на клубния си Интер Маями с 3:1 срещу отбора на Лос Анджелис Галакси в срещата от редовния сезон на американската Мейджър Лийг Сокър.

Благодарение на трите точки “чаплите” се изкачиха на 4-ото място в Източната конференция и изостават на 6 точки от лидера Филаделфия Юниън, но все още имат и три мача в запас. Лос Анджелис Галакси от своя страна е закотвен на дъното в Западната конференция и дори теоретичните шансове за класиране в плейофите са илюзорни.

Старши треньорът на домакините Хавиер Масчерано предпочете да не рискува здравето на Меси и постави аржентинеца за старта на мача на пейката. Същото важеше и за новото попълнение Родриго де Пол.

И двамата се появиха за второто полувреме, заменяйки Талеско Сеговия и Тадео Аленде.

Все пак другите трима звездни играчи на отбора Жорди Алба, Серхио Бускетс и Луис Суарес бяха сред титулярите.

Замененият Сеговия бе един от полезните играчи на терена до почивката и опита да заслужи мястото си с гол в 30-ата минута. Той обаче бе отменен след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР, което го прати на скамейката за второто полувреме. Все пак “чаплите” стигнаха до редовен гол през първата част, което бе дело на Жорди Алба в 43-тата минута.

Около четвърт час след почивката гостите успяха да изравнят резултата. Автор на попадението бе Джоузеф Пейнтсил в 54-ата минута.

Интер Маями стигна до трите точки с два късни гола.

Първо, в 84-ата минута Лионел Меси изведе домакините за втори път напред в мача, а в 89-ата Луис Суарес оформи крайния резултат.

В следващия си мач, който предстои на 21-ви август (четвъртък) от 3:00 часа българско време, Интер Маями ще играе срещу Тигрес УАНЛ в 1/4-финален сблъсък от турнира за Купата на Лигите.

