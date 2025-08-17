Меси се завърна с гол и донесе победата на Интер Маями

Лионел Меси се завърна от контузията си с изключително важно попадение за победата на клубния си Интер Маями с 3:1 срещу отбора на Лос Анджелис Галакси в срещата от редовния сезон на американската Мейджър Лийг Сокър.

MIAMI WINS 💗🖤 pic.twitter.com/IahXSDazDj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025

Благодарение на трите точки “чаплите” се изкачиха на 4-ото място в Източната конференция и изостават на 6 точки от лидера Филаделфия Юниън, но все още имат и три мача в запас. Лос Анджелис Галакси от своя страна е закотвен на дъното в Западната конференция и дори теоретичните шансове за класиране в плейофите са илюзорни.

Старши треньорът на домакините Хавиер Масчерано предпочете да не рискува здравето на Меси и постави аржентинеца за старта на мача на пейката. Същото важеше и за новото попълнение Родриго де Пол.

Ingresa Messi y De Paul a la segunda parte del partido de @InterMiamiCF vs. @LAGalaxy.



Es el regreso del 🐐 tras su recuperación.



📺 #MLSSeasonPass o @AppleTV+: https://t.co/FQI1BiKM7e pic.twitter.com/doCojVR8An — MLS Español (@MLSes) August 17, 2025

И двамата се появиха за второто полувреме, заменяйки Талеско Сеговия и Тадео Аленде.

Все пак другите трима звездни играчи на отбора Жорди Алба, Серхио Бускетс и Луис Суарес бяха сред титулярите.

Замененият Сеговия бе един от полезните играчи на терена до почивката и опита да заслужи мястото си с гол в 30-ата минута. Той обаче бе отменен след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР, което го прати на скамейката за второто полувреме. Все пак “чаплите” стигнаха до редовен гол през първата част, което бе дело на Жорди Алба в 43-тата минута.

BUSI ➡️ JORDI 😮‍💨👏 pic.twitter.com/YiFV4Iq6Fr — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025

Около четвърт час след почивката гостите успяха да изравнят резултата. Автор на попадението бе Джоузеф Пейнтсил в 54-ата минута.

Интер Маями стигна до трите точки с два късни гола.

EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS 🐐😮‍💨 pic.twitter.com/4LR4I0m1DZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025

Първо, в 84-ата минута Лионел Меси изведе домакините за втори път напред в мача, а в 89-ата Луис Суарес оформи крайния резултат.

GOL U RU GUA YO 🩷🖤🇺🇾 @LuisSuarez9 pic.twitter.com/hf85dKU6R0 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025

В следващия си мач, който предстои на 21-ви август (четвъртък) от 3:00 часа българско време, Интер Маями ще играе срещу Тигрес УАНЛ в 1/4-финален сблъсък от турнира за Купата на Лигите.