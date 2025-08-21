Суарес отбеляза две дузпи за победа на Интер Маями в отсъствието на Меси

Луис Суарес отбеляза два гола от дузпи, а Интер Маями се справи с отсъствието на Лионел Меси и победи Тигрес (Мексико) с 2:1 на четвъртфиналите в турнира за Купата на лигата.

След като изведе отбора до победа над Лос Анджелис Галакси, Меси не тренира преди двубоя в сряда. Суарес реализира първата дузпа, след като центрирането на Жорди Алба удари ръката на подхлъзващия се защитник на Тигрес Хавиер Акино. Анхел Корея изравни за Тигрес. След това топката отново удари ръката на Акино в наказателното поле и Суарес вкара победния гол от бялата точка. Късен удар с глава на Едгар Лопес от Тигрес рикошира и в двете греди.

Треньорът на Интер Маями Хавиер Масчерано получи червен картон преди началото на второто полувреме. Масчерано говореше по телефона и даваше инструкции, след като беше изгонен, което е забранено според правилата за Купата на лигата.

Жорди Алба напусна терена в началото на вторите 45 минути, след като получи контузия на крака в края на първата част.

Снимки: Imago