Допълнително наказаха Луис Суарес заради последната му изцепка

След като наплю човек от щаба на Сиатъл Саундърс след финала за Купата на Лигата, нападателят на Интер Маями Луис Суарес получи допълнително наказание, което е за следващите три мача на тима от Мейджър Лийг Сокър. Така 38-годишният уругваец ще пропусне предстоящите двубои с Шарлът, шампионатния двубой със Сиатъл, както и срещата с Ди Си Юнайтед.
Бившият футболист на Ливърпул и Барселона вече бе наказан за шест срещи в турнира за Купата на Лигата.
В цялата си кариера Луис Суарес вече има наказания за общо над 160 мача, като най-голямото от тях бе спиране на правата за 4 месеца, след като ухапа италианския защитник Джорджо Киелини по време на двубоя между Уругвай и Италия на световното първенство през 2014 година.