Луис Суарес се извини за скандалното си поведение след загубения финал с Интер Маями

Нападателят на Интер Маями Луис Суарес сподели публикация в Инстаграм, чрез която поднесе своите извинения за неприемливото си поведение веднага след загубения финал за Купата на Лигите с 0:3 от Сиатъл Саундърс през миналия уикенд. Тогава уругваецът наплю човек от противниковия треньорски щаб, а също така хвана за врата съперников играч.

Сиатъл Саундърс унижи Интер Маями на финал в Северна Америка, Бускетс и Суарес се сбиха след края на мача!

“Първо, искам да поздравя Сиатъл Саундърс за триумфа в Купата на Лигите. Но най-вече искам да се извиня за поведението ми след края на мача. Това беше момент на голямо напрежение и разочарование, като веднага след приключването на мача се случиха неща, които не биваше да стават. Това обаче не оправдава моята реакция. Сбърках и искрено съжалявам.

Това не е примерът, който искам да давам пред семейството ми, което страда за моите грешки, нито пред клуба, който също не заслужава да бъде повлиян от подобно нещо. Чувствам се зле за случилото се, като не исках да изпусна възможността да го призная и да поискам прошка от всички, които са се почувствали зле заради случилото се. Знаем, че тепърва ни остава голяма част от сезона, така че ще работим заедно, за да можем да постигнем успехите, които този клуб и всички негови фенове заслужават. Прегръдка за всички”, гласи изявлението на Суарес.

Luis Suárez appeared to spit on a Seattle staff member after the final whistle in the Leagues Cup Final 👀



🎥: @MLS pic.twitter.com/gCMLdbwDlC — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025

❌😳 Luis Suarez grabbed Obed Vargas from the neck after the final whistle in the Leagues Cup.



Then Sergio Busquets appeared to PUNCH the 20-year-old Mexican in the face. 🇺🇾🇪🇸



pic.twitter.com/bPaT8gVHYM — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 1, 2025

Снимки: Gettyimages