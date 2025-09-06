Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  3. Ето колко време Суарес и Бускетс ще бъдат наказани заради боя срещу Сиатъл

Ето колко време Суарес и Бускетс ще бъдат наказани заради боя срещу Сиатъл

  • 6 сеп 2025 | 07:35
  • 1337
  • 0
Ето колко време Суарес и Бускетс ще бъдат наказани заради боя срещу Сиатъл

Нападателят на Интер Маями Луис Суарес получи шест мача наказание за това, че се изплю по служител на Сиатъл Саундърс след директния мач между отборите за финала за Купата на лигата, където „Фламингос“ загубиха с 3:0, съобщи ESPN, позовавайки се на организационния комитет на Купата на лигата.

Сиатъл Саундърс унижи Интер Маями на финал в Северна Америка, Бускетс и Суарес се сбиха след края на мача!
Сиатъл Саундърс унижи Интер Маями на финал в Северна Америка, Бускетс и Суарес се сбиха след края на мача!

Полузащитникът на Интер Маями Серхио Бускетс също беше наказан с два мача за удар с юмрук в лицето на противников играч. Защитникът на Фламинго Томас Авилес получи тримачова дисквалификация за проявена агресия .

Освен това, организационният комитет за Купата на лигата наложи допълнителни санкции на члена на треньорския щаб на Сиатъл Саундърс Стивън Ленхарт , който ще бъде наказан за пет мача.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ница преподписа с треньора си

Ница преподписа с треньора си

  • 6 сеп 2025 | 03:44
  • 985
  • 0
Луис Енрике претърпя инцидент с колело

Луис Енрике претърпя инцидент с колело

  • 6 сеп 2025 | 02:23
  • 2955
  • 0
Чехия излъга Черна Гора

Чехия излъга Черна Гора

  • 6 сеп 2025 | 01:03
  • 1475
  • 0
Хърватия с измъчена победа при визитата на Фарьорските острови

Хърватия с измъчена победа при визитата на Фарьорските острови

  • 6 сеп 2025 | 00:42
  • 1563
  • 1
Гърция се разправи набързо с Беларус за ударно начало на квалификациите

Гърция се разправи набързо с Беларус за ударно начало на квалификациите

  • 6 сеп 2025 | 00:29
  • 4018
  • 2
Шотландия измъкна точка в Дания на старта на квалификациите

Шотландия измъкна точка в Дания на старта на квалификациите

  • 6 сеп 2025 | 00:18
  • 1439
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успешен старт на европейските квалификации за България U21

Успешен старт на европейските квалификации за България U21

  • 5 сеп 2025 | 20:01
  • 43942
  • 23
Исторически български финал на US Open след изключителен обрат на Александър Василев

Исторически български финал на US Open след изключителен обрат на Александър Василев

  • 5 сеп 2025 | 22:31
  • 42446
  • 35
Време е за първите осминафинални сблъсъци на ЕвроБаскет 2025

Време е за първите осминафинални сблъсъци на ЕвроБаскет 2025

  • 6 сеп 2025 | 07:05
  • 3437
  • 0
Италия се развихри в дебюта на Гатузо

Италия се развихри в дебюта на Гатузо

  • 5 сеп 2025 | 23:40
  • 25124
  • 8
Франция реши трудния тест Украйна и стартира успешно квалификациите за Мондиал 2026

Франция реши трудния тест Украйна и стартира успешно квалификациите за Мондиал 2026

  • 5 сеп 2025 | 23:36
  • 18431
  • 11
Изиграха се нови десет мача от квалификациите за Мондиал 2026

Изиграха се нови десет мача от квалификациите за Мондиал 2026

  • 5 сеп 2025 | 23:41
  • 22160
  • 2