Ето колко време Суарес и Бускетс ще бъдат наказани заради боя срещу Сиатъл

Нападателят на Интер Маями Луис Суарес получи шест мача наказание за това, че се изплю по служител на Сиатъл Саундърс след директния мач между отборите за финала за Купата на лигата, където „Фламингос“ загубиха с 3:0, съобщи ESPN, позовавайки се на организационния комитет на Купата на лигата.

Полузащитникът на Интер Маями Серхио Бускетс също беше наказан с два мача за удар с юмрук в лицето на противников играч. Защитникът на Фламинго Томас Авилес получи тримачова дисквалификация за проявена агресия .

Luis Suarez is the shittest player in the entire history. Spitting on a senior citizen like that. What can you expect from a guy who bit 3 players? If you don’t do something MLS & Leagues Cup. You are a fucking bitchass.



pic.twitter.com/QnK4u7Ufaj — 🐐 (@AIwaysRonaldo) September 1, 2025

Освен това, организационният комитет за Купата на лигата наложи допълнителни санкции на члена на треньорския щаб на Сиатъл Саундърс Стивън Ленхарт , който ще бъде наказан за пет мача.