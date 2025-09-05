Тухел обясни защо Трент остана без повиквателна за квалификациите

Селекционерът на Англия Томас Тухел обясни причините за липсата на повиквателна на Трент Александър-Арнолд, който през това лято премина от Ливърпул в Реал Мадрид. Вместо него германският селекционер предпочете да повика Рийс Джеймс и Тино Ливраменто за двубоите с Андора и Сърбия от световните квалификации през септември.

“Говорих с Трент. Беше труден телефонен разговор, но исках да го чуе от мен. Което той оцени и беше много ясен, че е отчаян и нетърпелив да се върне в националния отбор. Всичко е комбинация от фактори, въпрос на конкуренция и за да я направим малко по-приятна. Преди всичко, мисля, че Трент е играч, който трябва да чувства доверие и любов от своя мениджър и съотборници, както в клуба си, така и в националния отбор и феновете, той се нуждае от това. Рийс в момента е малко по-напред на същия пост, освен това се представи добре по време на последните два лагера на националния отбор и как се представи за Челси на Световното клубно първенство. Спряхме се и на Тино Ливраменто заради ритъма, който има и възможността да играе и на двата фланга. Бен Уайт също имаше добър шанс да бъде повикан, направи добра лятна подготовка, чух добри отзиви, но веднага след това се контузи, което съсипа шансовете му,” обясни Тухел.

Снимки: Gettyimages