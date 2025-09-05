Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Англия
  3. Тухел обясни защо Трент остана без повиквателна за квалификациите

Тухел обясни защо Трент остана без повиквателна за квалификациите

  • 5 сеп 2025 | 17:17
  • 613
  • 0
Тухел обясни защо Трент остана без повиквателна за квалификациите

Селекционерът на Англия Томас Тухел обясни причините за липсата на повиквателна на Трент Александър-Арнолд, който през това лято премина от Ливърпул в Реал Мадрид. Вместо него германският селекционер предпочете да повика Рийс Джеймс и Тино Ливраменто за двубоите с Андора и Сърбия от световните квалификации през септември.

Джон Стоунс отпадна от състава на Англия
Джон Стоунс отпадна от състава на Англия

“Говорих с Трент. Беше труден телефонен разговор, но исках да го чуе от мен. Което той оцени и беше много ясен, че е отчаян и нетърпелив да се върне в националния отбор. Всичко е комбинация от фактори, въпрос на конкуренция и за да я направим малко по-приятна. Преди всичко, мисля, че Трент е играч, който трябва да чувства доверие и любов от своя мениджър и съотборници, както в клуба си, така и в националния отбор и феновете, той се нуждае от това. Рийс в момента е малко по-напред на същия пост, освен това се представи добре по време на последните два лагера на националния отбор и как се представи за Челси на Световното клубно първенство. Спряхме се и на Тино Ливраменто заради ритъма, който има и възможността да играе и на двата фланга. Бен Уайт също имаше добър шанс да бъде повикан, направи добра лятна подготовка, чух добри отзиви, но веднага след това се контузи, което съсипа шансовете му,” обясни Тухел.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Де Бройне няма проблем, че не е капитан на Белгия

Де Бройне няма проблем, че не е капитан на Белгия

  • 5 сеп 2025 | 15:57
  • 1130
  • 0
Петима младежки национали на Люксембург са били хоспитализирани след катастрофа

Петима младежки национали на Люксембург са били хоспитализирани след катастрофа

  • 5 сеп 2025 | 15:50
  • 779
  • 0
Гюлер и Чалханоолу се заканиха, че испанците ги очаква тежка визита в Турция

Гюлер и Чалханоолу се заканиха, че испанците ги очаква тежка визита в Турция

  • 5 сеп 2025 | 15:40
  • 3560
  • 1
Аржентинец от Реал Мадрид: Меси искаше да ме убие, но аз му се извиних

Аржентинец от Реал Мадрид: Меси искаше да ме убие, но аз му се извиних

  • 5 сеп 2025 | 15:03
  • 7914
  • 2
Дан Бърн: Пожелавам на Исак всичко най-хубаво, освен когато играем срещу Ливърпул

Дан Бърн: Пожелавам на Исак всичко най-хубаво, освен когато играем срещу Ливърпул

  • 5 сеп 2025 | 14:38
  • 2628
  • 0
КОНМЕБОЛ дисквалифицира аржентински клуб от Копа Судамерикана

КОНМЕБОЛ дисквалифицира аржентински клуб от Копа Судамерикана

  • 5 сеп 2025 | 14:33
  • 1060
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

  • 5 сеп 2025 | 13:16
  • 11895
  • 11
Промените в ЦСКА продължават! "Червените" обявиха раздяла с важни фигури от ДЮШ

Промените в ЦСКА продължават! "Червените" обявиха раздяла с важни фигури от ДЮШ

  • 5 сеп 2025 | 17:01
  • 4413
  • 3
Златко Янков: Момчета, по-смело! И испанците са с по два крака

Златко Янков: Момчета, по-смело! И испанците са с по два крака

  • 5 сеп 2025 | 15:18
  • 5483
  • 6
Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

  • 5 сеп 2025 | 13:07
  • 36682
  • 59
Никола Цолов направи важна крачка към вицешампионската титла във Формула 3

Никола Цолов направи важна крачка към вицешампионската титла във Формула 3

  • 5 сеп 2025 | 16:43
  • 4140
  • 2
Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

  • 5 сеп 2025 | 11:08
  • 10661
  • 0