  1. Sportal.bg
  2. Марсилия
  3. Де Дзерби: Трябваше да пресираме по-високо и щяхме да победим

Де Дзерби: Трябваше да пресираме по-високо и щяхме да победим

  • 17 сеп 2025 | 02:46
  • 119
  • 0

Старши треньорът на Марсилия Роберто Де Дзерби коментира загубата от Реал Мадрид с 1:2 в първия кръг на Шампионската лига. Той беше ядосан, че тимът не взе поне точка, след като игра с човек повече от 72-рата минута заради червения картон на Даниел Карвахал.

„Много съм разочарован, защото можехме да победим. Имаме много нови играчи и е трудно да ги сработим за кратко време. Но вече казах на отбора, че днес направихме достатъчно, за да постигнем различен резултат", сподели Де Дзерби.

10 от Реал Мадрид пак показаха характер и обърнаха Марсилия в луд мач с куп ситуации
„Убеден съм, че днес можехме да спечелим. Мисля, че в първите 20 минути бяхме твърде предпазливи, но след това се отпуснахме. Съжалявам, че когато останахме с човек повече, не успяхме да посрещаме съперника с целия отбор 20-30 метра по-високо по терена. Тогава победата щеше да е по-реалистична“, продължи италианският специалист.

Следващият двубой на ОМ в турнира е домакинство на Аякс на "Велодром" на 30 септември.

Снимки: Imago

