Трент: Напускането на Ливърпул бе сред най-трудните ми решения, но Реал е огромно предизвикателство

Десният бек Трент Александър-Арнолд се присъедини към Реал Мадрид през това лято със свободен трансфер от Ливърпул. Десният бек говори откровено за новите предизвикателства в испанската столица, както за него са “червените” и какво очаква от бъдещето.

“Напускането на Ливърпул бе едно от най-трудните решения в моя живот. Там е моят дом, а този клуб ме направи това, което съм. Но чувствах, че Мадрид е следващата стъпка и сега е точния момент. Реал Мадрид е огромно предизвикателство, но е такова, което приветствам. Чувстващ тежестта на фланелката, но това е, което те тласка да дадеш всичко от себе си. Темпото и стилът тук са различни, но това ме вълнува. Нямам търпение да се пробвам в тази среда, мотивиран съм да се докажа в Ла Лига и да оставя своя отпечатък в Мадрид. Чувствам, че това е лична трансформация, както и професионална. Преместване в нова страна, изучаване на нова култура те тласка напред като личност. Това е повече от футбол. Аз работя върху своя испански още от времето, когато стана ясно, че ще дойда тук. Исках да покажа уважение към феновете и културата. Все още имам много да уча, но се наслаждавам на процеса,” заяви Трент Александър-Арнолд.



Англичанинът взе участие във всички три двубоя от началото на сезона в Ла Лига с екипа на мадридчани.

