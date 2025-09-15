Популярни
»
Реал може да прати под наем Ендрик в тим от Ла Лига

  • 15 сеп 2025 | 08:38
  • 310
  • 0
Реал може да прати под наем Ендрик в тим от Ла Лига

Нападателят на Реал Мадрид Ендрик може да бъде преотстъпен под наем по време на зимния трансферен прозорец, пише Defensa Central. Според източника, 19-годишният нападател изпитва трудности да се наложи в стартовия състав на Реал Мадрид поради контузиите, които получи до момента.

Твърди се, че Валенсия и Селта проявяват интерес към бразилеца, като през лятото се спекулираше, че той може да бъде продаден, но травмите му са попречили на потенциалния трансфер.

Бразилският нападател играе за Реал Мадрид от 2024 г., а през миналия сезон изигра 37 мача за клуба, в които отбеляза 7 гола и направи 1 асистенция.

Transfermarkt оценява нападателя на 35 млн евро, а договорът му с “кралския клуб” е до лятото на 2030 г.

