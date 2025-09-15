След като в събота се отличи с гол и асистенция, тази сутрин Килиан Мбапе закъсня за тренировката на Реал Мадрид. От клип на “Ел Чирингито” се вижда, че нападателят пристига на базата в 10:02 часа при положение, че самото занимание започва в 10:00 часа.
Предстои да видим дали на нападателя ще бъдат наложени дисциплинарни санкции от страна на треньора Чаби Алонсо.
През тази седмица Реал стартира участието си в Шампионската лига с домакинство на Марсилия във вторник вечер, а след това в събота приема и Еспаньол в мач от Ла Лига.