
Мбапе закъсня за тренировката на Реал Мадрид

  • 15 сеп 2025 | 12:39
  • 649
  • 0

След като в събота се отличи с гол и асистенция, тази сутрин Килиан Мбапе закъсня за тренировката на Реал Мадрид. От клип на “Ел Чирингито” се вижда, че нападателят пристига на базата в 10:02 часа при положение, че самото занимание започва в 10:00 часа.

Предстои да видим дали на нападателя ще бъдат наложени дисциплинарни санкции от страна на треньора Чаби Алонсо.

През тази седмица Реал стартира участието си в Шампионската лига с домакинство на Марсилия във вторник вечер, а след това в събота приема и Еспаньол в мач от Ла Лига.

