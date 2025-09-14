Алонсо: Има място за подобрение

Чаби Алонсо изрази задоволството си от победната серия на Реал Мадрид в началото на сезона. “Белият балет” записа успех с 2:1 при визитата си на Реал Сосиедад и така след четири кръга в Ла Лига вицешампионите нямат загубена точка.

Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

„Имаме четири победи, но продължаваме напред. Има дълъг път, не можем да го приемаме за даденост, но сме щастливи. Има място за подобрение, работа за вършене, за да постигнем постоянни резултати през целия сезон. Резултатите говорят сами за себе си“, започна Алонсо.

👔 @XabiAlonso: "El equipo ha sido muy generoso en el esfuerzo".

🎙️ Rueda de prensa ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 13, 2025

Един от основните акценти в мача бе, че победата си “кралете” записаха с човек по-малко, което логично попадна в полезрението на наставника при изказването му.

Реал Мадрид избухна срещу съдийството - ще сезира ФИФА

“Играхме дълго време с десет души и може да се каже, че имахме някои добри периоди, когато знаехме какви усилия трябва да положим и успявахме да поправим всичко. Играчите работиха здраво и дадоха всичко от себе си за доброто на отбора”, каза Алонсо.