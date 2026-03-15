Лошата серия на Минчев и компания продължи и срещу Висла (Плоцк)

Отборът на Краковия продължи лошата си серия в полската Екстракласа, допускайки трета поредна загуба. Тимът падна с 1:2 в домакинството си на Висла (Плоцк) и така вече шест поредни мача не знае що е победа. Българският национал Мартин Минчев започна на върха на атаката на домакините, но остана на терена до 58-ата минута, когато бе заменен от Кавех Захиролеслам.

Автогол на Бошко Шутало даде преднина на гостите в 51-вата минута, но в 59-ата домакините изравниха чрез Айдин Хасич. Победният гол за състава от Плоцк реализира Дени Джурик в 69-ата минута.

С този успех Висла се изкачи до 6-ото място в таблицата с 36 точки. Краковия остава на 10-ата позиция с 33 точки в актива си.