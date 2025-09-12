Игор Тудор: Приятно е да излезеш срещу най-силния отбор в Италия

След две победи без допуснат гол на старта на сезона в Серия “А” тимът на Ювентус излиза срещу Интер. Дербито е събота от 19:00 часа на стадиона на “бианконерите”. Старши треньорът Игор Тудор посочи съперника като най-добрия отбор на Апенините през последните години.

Ето какво заяви наставникът на редовната си пресконференция:

“След паузата за националните отбори трябва да мислиш ден за ден. Някои имат нужда от почивка, други – от работа, и така нататък. Имам добри и позитивни усещания, проведохме две тренировки заедно, а утре сутрин ни предстои още една. Чувствам се добре, позитивно и футболът ми липсваше.

A commanding win over Inter back in 2001! 🎥#JuveInter pic.twitter.com/OWwxnGPik9 — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) September 12, 2025

Има специални съперници и мотивацията се покачва. От гледна точка на подготовката за един треньор е по-лесно да поддържа напрежението високо. В хода на сезона поддържането на тази мотивация винаги прави разликата. Сега ни предстои красив мач между два силни отбора. Надявам се хората да дойдат и да се насладят. Особено нашите фенове.

Това е важен двубой и защото да играеш срещу Интер е хубаво. Но няма нищо специално, което да променя нещата. Приятно е да се изправиш и да премериш сили с отбор, който през последните години е най-добрият в Италия.

Досега играхме с един нападател и двама атакуващи полузащитници. Зад това стои работа и сега определено моята задача е да извлека максимума от състава и качествата, с които разполагам, както и да играем по различни начини. Това изисква време. Засега тази система работи добре и ще продължим така. Ще видим с времето. Лоис Опенда има нужда от пространство, а Джонатан Дейвид може да играе като втори нападател, което е добре, защото имат различни характеристики.

Душан Влахович може да прави и двете. Той никога не е бил в толкова добра форма; справя се добре, момчетата го харесват и той ги харесва. Не може да бъде по-добре.

Винаги съм бил щастлив - и преди, и сега. Пристигнаха двама играчи, които да ни помогнат: Опенда веднага, а Едон Жегрова не веднага, защото идва след дълъг период без игра. Сега трябва да си върне формата, да натрупа сила, крака и дробове. Той няма да бъде повикан за следващите два мача; след това, от мача с Верона нататък постепенно ще го включваме в състава.

Опенда има нужда от пространство пред себе си и това е неговата сила. Може да играе на лявото или дясното крило.

Не разбирам фиксацията върху Тюн Копмайнерс. Нека го оставим на мира. Той работи добре, старае се, грижа го е. Изигра два добри мача. Мога само да повторя това, което винаги съм казвал за него. Но след това винаги се въртим около едно и също нещо – той има качества и ще се справи добре.“

Киву за дербито срещу Ювентус: Трябва да се възползваме от нашите моменти