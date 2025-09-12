Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Консейсао и Мирети с минимални шансове да играят срещу Интер

Консейсао и Мирети с минимални шансове да играят срещу Интер

  • 12 сеп 2025 | 07:36
  • 273
  • 0
Консейсао и Мирети с минимални шансове да играят срещу Интер

Франсиско Консейсао и Фабио Мирети остават под въпрос за наставника на Ювентус Игор Тудор преди първото за сезона „Дерби д'Италия“ срещу Интер в събота. Според "IlBianconero", дуото изглежда малко вероятно да се възстанови навреме за мача, като за Мирети е почти сигурно, че ще пропусне срещата.

Консейсао напусна лагера на националния отбор на Португалия поради мускулно разтежение. Смята се, че това е по-скоро като предпазна мярка, отколкото да става въпрос за тежка контузия. Това обаче поставя под сериозна въпросителна участието му в мача с Интер.

Мирети получи мускулна контузия по време на предсезонната контрола срещу Ювентус Next Gen на „Алианц Стейдиъм“ и пропусна първите мачове на „Старата госпожа“ за сезон 2025-26. Той все още не е напълно възстановен и на този етап по-скоро отпада от сметките на Игор Тудор за дербито в събота.

Двамата играчи следват индивидуални програми за възстановяване в клуба, за да бъдат на разположение на Тудор възможно най-скоро. Наставникът ще говори пред медиите в петък и тогава може да потвърди повече подробности за състоянието им.

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди дербито на Италия между Ювентус и Интер
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди дербито на Италия между Ювентус и Интер
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Напрежение в съблекалнята на Барселона

Напрежение в съблекалнята на Барселона

  • 12 сеп 2025 | 03:29
  • 4470
  • 1
Никлас Фюлкруг под въпрос за мача с Тотнъм

Никлас Фюлкруг под въпрос за мача с Тотнъм

  • 12 сеп 2025 | 02:02
  • 994
  • 0
Шлотербек още не е готов за завръщане в игра

Шлотербек още не е готов за завръщане в игра

  • 12 сеп 2025 | 00:53
  • 692
  • 0
Майката на Мбапе: Аз го убедих да остане в ПСЖ през 2022 г.

Майката на Мбапе: Аз го убедих да остане в ПСЖ през 2022 г.

  • 12 сеп 2025 | 00:25
  • 974
  • 1
Отборът на Петев продължава да буксува

Отборът на Петев продължава да буксува

  • 11 сеп 2025 | 23:09
  • 3194
  • 2
Манчестър Сити официално представи Донарума

Манчестър Сити официално представи Донарума

  • 11 сеп 2025 | 22:44
  • 5215
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

  • 12 сеп 2025 | 07:15
  • 807
  • 0
Ботев (Пд) срещу Монтана в първия мач след ерата на Попето

Ботев (Пд) срещу Монтана в първия мач след ерата на Попето

  • 12 сеп 2025 | 07:30
  • 712
  • 1
Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

  • 12 сеп 2025 | 07:00
  • 1463
  • 2
Арда приема ЦСКА в Стара Загора

Арда приема ЦСКА в Стара Загора

  • 12 сеп 2025 | 07:48
  • 1962
  • 1
Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

  • 11 сеп 2025 | 18:59
  • 16016
  • 55
Пламен Гетов търси играчи за ЦСКА в Португалия

Пламен Гетов търси играчи за ЦСКА в Португалия

  • 12 сеп 2025 | 07:59
  • 581
  • 0