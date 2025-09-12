Консейсао и Мирети с минимални шансове да играят срещу Интер

Франсиско Консейсао и Фабио Мирети остават под въпрос за наставника на Ювентус Игор Тудор преди първото за сезона „Дерби д'Италия“ срещу Интер в събота. Според "IlBianconero", дуото изглежда малко вероятно да се възстанови навреме за мача, като за Мирети е почти сигурно, че ще пропусне срещата.

Консейсао напусна лагера на националния отбор на Португалия поради мускулно разтежение. Смята се, че това е по-скоро като предпазна мярка, отколкото да става въпрос за тежка контузия. Това обаче поставя под сериозна въпросителна участието му в мача с Интер.

Мирети получи мускулна контузия по време на предсезонната контрола срещу Ювентус Next Gen на „Алианц Стейдиъм“ и пропусна първите мачове на „Старата госпожа“ за сезон 2025-26. Той все още не е напълно възстановен и на този етап по-скоро отпада от сметките на Игор Тудор за дербито в събота.

Двамата играчи следват индивидуални програми за възстановяване в клуба, за да бъдат на разположение на Тудор възможно най-скоро. Наставникът ще говори пред медиите в петък и тогава може да потвърди повече подробности за състоянието им.

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди дербито на Италия между Ювентус и Интер

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages