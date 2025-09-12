Киву за дербито срещу Ювентус: Трябва да се възползваме от нашите моменти

В Серия “А” са минали само два кръга, но ето, че идва дербито между Ювентус и Интер. За новия наставник на “нерадзурите” Кристиан Киву това ще е дебют в него като старши треньор. Ето какво заяви той преди сблъсъка в Торино, който е в събота от 19:00 часа.

“Отборът тренира добре. Много от играчите бяха с националните си отбори и днес е първият ден, в който всички сме заедно. Важно е, че всички са добре и са готови за този мач.

Едва трети кръг сме, няма нужда да се придава толкова голямо значение на нещата още сега. Двата отбора са наясно с важността на Дерби д’Италия. Трябва да сме спокойни, да имаме нужната нагласа и да намерим нужната енергия, за да се възползваме от нашите моменти в мача. Това е маратон, няма значение дали губиш в началото или по-късно. Никога не гледам назад, гледам само към настоящето, за да подобря утрешния ден. Всички сме наясно с важността на това дерби. Винаги има върхове и спадове. Когато нещата не вървят, трябва да си измиеш ръцете и да запретнеш ръкави отново. Има само един път – да се учим от грешките и да продължаваме напред.

Не съм говорил за слабости на отбора ни, а за силните му страни. Казах, че трябва да изчистим някои неща, които не ми харесаха. От мен се иска да да разбера какво този отбор умее да прави добре, без от това да страда. Не съм тук, за да преобръщам всичко – това е невъзможно. Това е отбор, който винаги е бил на върха на италианския и европейския футбол. Нужно е само да добавим някои елементи, за да си върнем страстта и увереността в собствените сили. Също и правилната енергия. Трябва да намерим точните енергия и мотивация за целите.

Milito and Palacio fire us to a 3‑1 comeback victory in Turin 🤯 #ForzaInter #JuventusInter pic.twitter.com/OqjETMFBH9 — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) September 12, 2025

Защо Павар напусна и взехме Аканжи? Не е важно как стигнахме до това, важното е, че тези трансфери бяха направени. Аканжи е важен футболист, той трябваше да дойде в Интер още преди да отиде в Манчестър Сити. Със сигурност той осигурява нещо повече на тима. Никога не е правилно да се говори само за един играч. Много съм щастлив от състава, с който разполагам. За мен тези футболисти са най-добрите на разположение и съм доволен от тях.

Трябва да приемем, че игровият план може да бъде преобърнат. И трябва да намерим решения. Нашата идентичност винаги е същата – излизаме и играем с най-добрия състав, който имаме. И се стремим да доминираме.

Тудор свърши чудесна работа в Юве, постигна целта. Този сезон вече имат 6 точки. Ювентус има идентичност, това е отбор, който знае какво прави. Клубът се представи добре време на трансферния пазар, а отделно се възстанови Бремер, който им липсваше.

Дали Чалханоолу е проблем за нас? Знам какво могат да дадат моите играчи, наясно съм с тяхното ниво. Работя с Хакан от четири седмици и той винаги е мотивиран, винаги се стреми да даде максимума. Освен това забравят, че той беше извън терена за два месеца и половина. Опита се да играе на Световното клубно първенство, а освен това изкара лято, което не беше достатъчно спокойно. Той дойде силно мотивиран, избра да остане и е готов да ни помогне.

Критики към Бисек? Да управляваш на една група хора е най-трудното за един треньор. Трябва да държиш всички мотивирани, защото знаеш, че ще имаш нужда от тях. Имаме 6 мача до следващата пауза, нуждаем се от енергия. Бисек беше критикуван, защото е лесно да се критикува и да се изгради мнение за един играч, който никога не е имал възможност да покаже постоянство в изявите си. Ако при първата грешка го изправиш до стената и започнеш да хвърляш камъни по него, никога няма да му вдъхнеш самочувствие и увереност, които са важни за един млад футболист. Бисек ще прави грешки и в бъдеще, но трябва да намерим правилните стимули и мотивация, за да помага на съотборниците си. Ние имаме нужда от Бисек, а освен това той беше контузен 3 месеца. Беше важно да играе, защото ще правим ротации и беше важно да го подготвим.”

