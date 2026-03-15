Манчестър Юнайтед и Астън Вила влизат пряк сблъсък за място в топ 4

Манчестър Юнайтед ще приеме Астън Вила в мач от 30-ия кръг на Премиър лийг на 15 март 2026 г. Двубоят ще се проведе на стадион "Олд Трафорд" с начален час 16:00. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Антъни Тейлър. Това е важен сблъсък между два отбора, които се борят за място в топ 4 на английското първенство.

Манчестър Юнайтед и Астън Вила се намират в изключително интересна ситуация в класирането, като и двата отбора имат по 51 точки след 29 изиграни мача. "Червените дяволи" заемат третата позиция благодарение на по-добрата си голова разлика, като са отбелязали 51 гола и са допуснали 40. "Вилианите" са четвърти с 39 отбелязани и 34 допуснати попадения. Този директен сблъсък може да се окаже решаващ в борбата за място в Шампионската лига, като победителят ще направи сериозна крачка към осигуряване на участие в най-престижния европейски клубен турнир.

Манчестър Юнайтед показва добра форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. "Червените дяволи" победиха Тотнъм с 2:0 на 07.02.2026 г., след което завършиха наравно 1:1 с Уест Хам на 10.02.2026 г. Последваха две поредни победи - срещу Евертън като гост с 1:0 на 23.02.2026 г. и срещу Кристъл Палас с 2:1 на 01.03.2026 г. В последния си мач обаче отборът претърпя загуба от Нюкасъл с 1:2 на 04.03.2026 г.

Астън Вила е в по-лоша форма с три загуби, едно равенство и една победа. Отборът загуби от Нюкасъл с 1:3 във ФА Къп на 14.02.2026 г., завърши наравно 1:1 с Лийдс на 21.02.2026 г., след което последваха две поредни загуби - от Уулвърхамптън с 0:2 на 27.02.2026 г. и от Челси с 1:4 на 04.03.2026 г. Единствената победа дойде в последния мач срещу Лил с 1:0 в Лига Европа на 12.03.2026 г.

В последните пет директни сблъсъка между двата отбора, Манчестър Юнайтед има лек превес с три победи срещу една за Астън Вила и едно равенство. Последната среща между тях се състоя на 21 декември 2025 г., когато Астън Вила победи с 2:1 на своя стадион в мач от Премиър лийг. Преди това, на 25 май 2025 г., Манчестър Юнайтед спечели с 2:0 на "Олд Трафорд". На 6 октомври 2024 г. двата отбора завършиха наравно 0:0 на "Вила Парк". По-рано през същата година, на 11 февруари 2024 г., "червените дяволи" победиха с 2:1 като гости, а на 26 декември 2023 г. спечелиха с 3:2 на "Олд Трафорд".

Добрата новина за домакините е завръщането на Мейсън Маунт. Английският национал поднови пълноценни тренировки след два месеца в лазарета и се очаква да попадне в групата, макар и вероятно като жокер от скамейката. Нусаир Мазрауи също е на линия, след като преодоля лека травма от мача с Нюкасъл. Проблемите за Карик обаче остават в защита. Лисандро Мартинес все още не е възстановен от травмата в прасеца, а извън сметките са и Патрик Доргу и Матайс де Лихт.

Унай Емери пък не може да използва контузените Юри Тилеманс и Бубакар Камара. Джейдън Санчо пък няма право да играе срещу клуба, чиято собственост е. . Големият бонус за „виланите“ е завръщането на капитана Джон Макгин. Шотландецът вече записа минути през седмицата и е готов да поведе тима си от първата минута. Под въпрос остава Мати Кеш, чието участие ще бъде решено в последния момент.