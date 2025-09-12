Игор Тудор: Мачът с Интер струва повече от три точки

Треньорът на Ювентус Игор Тудор сподели очакванията си за предстоящият сблъсък с Интер в Серия "А". Първото "Дерби д'Италия" ще се състои в събота и тифозите вече тръпнат в очакване. Според хърватина това е мач, който струва повече от три точки и е трудно да предвиди кой ще излезе краен победител.

„Това е мач, който струва повече от три точки, така че за мен е по-лесно да подготвям такива срещи. Интер е страхотен отбор, разполагат с играчи, които вече са зрели и опитни. Ние ще имаме какво да кажем, искаме да се съсредоточим върху силните си страни и след това да работим върху слабостите си. В края на деня ще видим кой ще се справи по-добре“, започна Тудор в интервю за DAZN.

Въпреки че Интер и Наполи са сочени за най-вероятните претенденти за титлата в Серия "А", Тудор настоява, че „Старата госпожа“ не трябва да бъде отписвана.

„Разбира се, че този отбор може да се бори за Скудетото. В началото на сезона, на няколко отборни срещи, говорих за възможността да спечелим лигата и за нашите цели, но след това затворих тази тема и повече няма да говоря за нея. Говоря само за конкретни неща – трябва да постигаш резултати, а не да говориш за тях“, продължи специалистът.

Очакваше се Влахович да напусне това лято, тъй като договорът му изтича в края на настоящия сезон, но неуспешният му трансфер доведе до завръщането му в състава.

„Ситуацията с изтичащия му договор е необичайна, но той е само на 25 години и все още съзрява като личност. Най-добрите му години тепърва предстоят, той не е дори на половината на кариерата си. Той намери сили да бъде концентриран в един изключително труден момент. Опитвам се да му давам любов, когато има нужда от любов, и наказание, когато има нужда от това“, продължи хърватинът.

Треньорът обаче е установил, че не му се налага да казва почти нищо на Кенан Йълдъз.

„Онзи ден говорих с отбора и отбелязах, че никога не казвам нищо на Йълдъз пред останалите, защото той прави всичко, което трябва. Разликата се крие в мотивацията, която имаш всеки ден, а Йълдъз доказва, че я притежава. Той има всичко необходимо, за да бъде топ играч“, каза още Тудор.

Ювентус значително подобри стабилността си в защита след завръщането на Глейсон Бремер от скъсана предна кръстна връзка: „Глейсон е изключително важен в много аспекти – и като играч, и като лидер. Съблекалнята се нуждае от него и неговата харизма. Той е златен, винаги на разположение на съотборниците си.“

Тудор прекара голяма част от състезателната си кариера в Ювентус, след което се завръща като помощник-треньор на Андреа Пирло. Той коментира какво е усещането да бъдеш старши треньор.

„Прекрасно. Не играх толкова, колкото ми се искаше, защото имах контузии в глезена и трябваше да се откажа рано, така че чувствах, че не съм дал толкова, колкото можех. Когато започнах да се занимавам с треньорство на 31 години, мечтаех да водя Ювентус, защото чувствах, че дължа нещо на клуба“, допълни наставникът.

Накрая той бе попитан, ако можеше да върне в настоящия си отбор на Ювентус бивш съотборник от миналото, кой би бил той?

„Зинедин Зидан. Зизу е футболът“, отсече Тудор.

